- Trouvée de coléoptères japonais - le premier ravageur confirmé en Bavière

Le charançon du Japon, connu scientifiquement sous le nom de Popillia japonica, peut causer des dommages significatifs aux plantes ornementales et cultivées. Pour la première fois en Bavière, un individu de cet insecte a été trouvé près de Lindau. Selon l'Agence d'État pour l'Agriculture (LfL), le charançon a été capturé dans un piège appâté avec des attractifs sur l'autoroute A96. Ce ravageur est soumis à des obligations de notification et la découverte a été officiellement confirmée depuis. Auparavant, des charançons du Japon avaient été détectés en Suisse et en Bade-Wurtemberg.

Le charançon peut se nourrir de plus de 400 plantes hôtes, selon la LfL. Parmi celles-ci figurent les vignes, les fruits à baies, les pelouses, le maïs, les soja, ainsi que les arbres d'agrément comme le tilleul et le bouleau, et les plantes ornementales comme les roses et le wisteria.

Pour surveiller la présence du charançon en Bavière, la LfL a installé des pièges dans plusieurs régions. Les contrôles autour du site de découverte près de Lindau n'ont fourni aucune autre indication, telle que des dommages de nourrissage, de la présence de charançons du Japon.

Le piège a été placé sur l'A96 pour capturer les charançons qui pourraient avoir voyagé depuis les zones infestées de Suisse ou d'Italie dès que possible après avoir franchi la frontière. Le site d'infestation plus petit connu le plus proche à Zurich est à plus de 100 kilomètres à vol d'oiseau.

Il est censé que les charançons du Japon peuvent se propager jusqu'à 1,5 à 5 kilomètres par an sans aucune activité. Par conséquent, il est probable que le charançon capturé soit un insecte voyageur isolé, selon la LfL. Cependant, d'autres pièges ont été installés autour du site de découverte.

Les citoyens qui repèrent des charançons du Japon sont priés de signaler cela à l'agence d'État. Sur leur site web, l'autorité fournit des informations et des photos sur la façon de reconnaître le charançon et quels beetles locaux inoffensifs il pourrait être confondu.

La découverte du charançon du Japon en Bavière met en évidence la nécessité de vigilance contre les ravageurs.

