- Troubles lors d'un rassemblement pro-palestinien <unk> blessés

À un rassemblement de soutien à la Palestine à Berlin, environ dix agents de l'ordre ont été blessés, selon les déclarations officielles. Les manifestants ont lancé environ 30 à 40 bouteilles d'eau remplies et des œufs sur eux, certains ayant également lancé des pierres, a révélé un porte-parole de la police. Des contre-manifestants ont également été attaqués, ce qui a entraîné la blessure d'une femme à la tête. Une manifestante a été blessée dans son propre groupe après avoir été touchée à la gorge par une pierre.

Environ 250 personnes s'étaient réunies à Moritzplatz dans le quartier de Berlin-Kreuzberg samedi soir, le rassemblement grossissant jusqu'à environ 1 000 participants. La police a signalé des slogans largement pro-palestiniens et haineux, ainsi que le harcèlement d'une équipe de médias.

Incidents post-manifestation

Plus de 400 officiers ont été déployés et sont intervenus à plusieurs reprises. L'organisateur de l'événement a été prié de prévenir tout acte illégal, et il y a eu des considérations pour dissoudre la réunion en raison de nombreux délits. L'événement a été conclu peu après 19 heures par l'organisateur.

Cependant, certains manifestants ont refusé de partir et ont continué à scander des slogans pro-palestiniens et haineux, ainsi que ceux du groupe militant palestinien Hamas. Certains participants ont lancé des bouteilles et des drapeaux sur les officiers.

Plus tard, la police a signalé que 24 individus avaient été temporairement appréhendés et que 31 enquêtes criminelles avaient été ouvertes, notamment pour coups et blessures, coups et blessures sur des agents de police, troubles graves à l'ordre public et discours haineux.

Malgré les efforts de l'organisateur pour mettre fin au rassemblement, un groupe de manifestants a été intentionnellement exclu de l'ordre de dispersion, choisissant de rester et d'escalader la situation avec d'autres protestations et violences. Par conséquent, ces individus ont fait face aux conséquences de leurs actes, avec plusieurs arrestations et enquêtes criminelles engagées.

