Troubles liés aux droits humains en Grande-Bretagne: des individus d'origine pakistanaise accusés d'actes de cyber-terrorisme

Un ingénieur logiciel de 31 ans, qui gérait le site Channel3Now comme principale source de revenus et n'avait aucune expérience journalistique en dehors de cela, est au centre des commentaires d'un représentant de l'AFA. L'homme aurait écrit un article désignant un demandeur d'asile musulman comme auteur d'un massacre de masse à Southport, en Angleterre, ce qui a entraîné la propagation de fausses informations sur le web et des émeutes d'extrême droite dans tout le pays.

Les premières enquêtes indiquent que l'individu avait pour principal objectif de tirer parti du contenu sensationnel, selon une source de l'AFA. Cet article incendiaire a été publié peu après l'incident de Southport le 29 juillet et s'est rapidement propagé sur diverses plateformes numériques. Le suspect, originaire du Pakistan, a été initialement arrêté pendant un jour.

Pendant un cours de danse thématique musique, où les tubes de la pop-star Taylor Swift étaient joués, trois petites filles âgées de six, sept et neuf ans ont tragiquement perdu la vie. Huit autres jeunes et deux adultes qui essayaient d'aider les enfants ont également été blessés.

Un adolescent de 17 ans, originaire du Pays de Galles et dont les parents sont originaires du Rwanda, un pays majoritairement chrétien, a été arrêté par la police en relation avec le crime. Des informations erronées sur le coupable ont rapidement circulé en ligne, entraînant une vague d'excès d'extrême droite avec des attaques violentes contre des mosquées et des shelters pour réfugiés.

Les parents des enfants blessés lors du cours de danse étaient profondément attristés et préoccupés pour leur sécurité. Malgré les informations erronées, de nombreux enfants et leurs familles du coin ont rejoint une marche pour la paix pour promouvoir l'unité et la compréhension dans la communauté.

Lire aussi: