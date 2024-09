Cadre op√©rationnel vid√©e - Troubles dans les établissements pour jeunes: Rhénanie-Palatinat et Sarre

Au centre de données de DJH à Detmold, comme rapporté par le siège à Mayence, un problème informatique est survenu. Des mesures ont été prises et les autorités compétentes ont été informées. Le dysfonctionnement apparu un vendredi a touché les systèmes d'administration des auberges de jeunesse de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, ainsi que le siège de Mayence. Cependant, les opérations des clients continuent et les services sont maintenus. Par le passé, SWR avait rapporté cette perturbation.

À Detmold, des efforts sont déployés pour résoudre la situation, avec des actions initiales entreprises pour rétablir les systèmes, selon l'annonce de Mayence. "Nous prévoyons que les perturbations seront rapidement résolues."

