Troisième journée de vagues massives et de conditions de plage dangereuses sur la côte californienne

Les vagues d'une ampleur inhabituelle, dépassant souvent 3 mètres de haut, ont entraîné la fermeture des plages le long de la côte californienne et ont déversé des déluges d'eau dans plusieurs rues, maisons et entreprises situées en bord de mer.

Dans le comté de Ventura, durement touché, les vagues ont déferlé sur les digues et ont emporté des voitures garées dans la rue et dans des carrefours importants, bloquant le passage des premiers secours, a déclaré le capitaine des pompiers Brian McGrath à la chaîne de télévision TNLA, affiliée à CNN. Les inondations dans un hôtel local ont également causé des dégâts dans toutes les chambres du rez-de-chaussée, a-t-il ajouté.

Les hautes eaux et les dangereux courants de retour assiègent depuis jeudi une grande partie de la côte ouest, du sud de la Californie à l'Oregon, en raison d'une série de tempêtes puissantes qui se sont abattues sur le littoral depuis l'océan Pacifique.

Bien que les risques diminuent pour les Californiens du Nord samedi, les zones côtières du centre et du sud de la Californie continueront d'être frappées par des vagues extrêmes, qui pourraient atteindre environ 25 pieds dans les zones touchées.

Certaines vagues qui s'abattent sur la région de la baie de Californie peuvent atteindre 40 pieds - soit la taille d'un poteau téléphonique - et d'autres devraient atteindre 28 à 33 pieds.

La côte sud de l'Oregon devrait également être balayée par de fortes vagues et des vents violents tôt samedi. Des avertissements de fortes vagues sont en vigueur dans la région jusqu'à samedi matin, des vagues de 20 à 25 pieds étant attendues.

Les curieux et les surfeurs enthousiastes ont été captivés par les vagues spectaculaires, mais les autorités locales demandent instamment aux gens de rester hors de l'eau et loin des plages en raison des conditions potentiellement mortelles.

"Les plages, les jetées et les ports vulnérables ne doivent PAS être considérés comme sûrs", a déclaré le service météorologique national de Los Angeles.

Les autorités du comté de Ventura ont fermé toutes les plages jusqu'à la veille du jour de l'An en raison des vagues de 15 à 20 pieds qui devraient s'abattre sur la côte jusqu'à samedi soir. Le comté, ainsi que les plages de Hermosa, Manhattan et Palos Verdes, seront confrontés aux vagues les plus fortes samedi et risquent de subir d'importantes inondations côtières.

"Nous savons que les vagues sont impressionnantes et nous comprenons que les gens veuillent venir ici", a déclaré M. McGrath à TNLA vendredi. "Mais nous demandons aux gens de rester à l'écart et de ne pas s'approcher de la zone pour leur sécurité et la nôtre.

Les premiers secours de Ventura ont sauvé une dizaine de personnes vendredi, "qui pensaient être capables de naviguer dans ces hautes vagues", a déclaré le capitaine des pompiers. Deux baigneurs ont également aidé à sortir de l'eau un sauveteur en difficulté qui tentait de regagner le rivage après avoir secouru une personne près de la jetée, a expliqué le pompier Andy VanSciver à CNN.

Lors de la première vague de déferlement de jeudi, près de 20 personnes ont été emportées par une vague qui s'est abattue sur un cordon littoral bordé de spectateurs dans le quartier Pierpont de Ventura Beach, ont indiqué les autorités. Huit blessés ont été transportés à l'hôpital.

"C'était terrifiant et apocalyptique", a déclaré Colin Hoag, qui a filmé les gens se précipitant pour s'échapper alors que la vague démesurée s'écrasait sur la barrière. L'eau de mer, qui se déplace rapidement, a emporté certaines personnes et écrasé des voitures dont les conducteurs tentaient de s'éloigner à toute allure.

"Les gens criaient et hurlaient. J'ai couru aussi vite que j'ai pu", a déclaré M. Hoag.

L'une des tempêtes à l'origine des vagues apportera également de la pluie et du vent en Californie jusqu'à samedi.

Samedi matin, la pluie se déplacera vers l'intérieur des terres et le sud de la Californie avant de s'affaiblir au-dessus des montagnes Rocheuses dimanche.

Plus à l'intérieur des terres, un mélange hivernal s'abattra sur les régions du centre et de l'est de la Californie. Plus d'un pied de neige est possible sur les crêtes et les sommets à haute altitude et entre 6 et 12 pouces sont attendus dans les zones montagneuses à plus basse altitude.

Mary Gilbert et Cindy Von Quednow de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com