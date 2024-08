Troisième décès signalé dans une épidémie de listeria dans plusieurs États liée aux produits de délicatesse Boar<unk>s Head rappelés

Le mois dernier, les autorités ont informé l'entreprise que sa marque Strassburger de liverwurst était liée à une épidémie de listeria, et son rappel a été étendu pour inclure tous les produits deli, y compris les produits deli préemballés, produits dans son installation de Jarratt, en Virginie. Les maladies ont été signalées dans 13 États, et les trois décès liés à l'épidémie se sont produits en Illinois, au New Jersey et en Virginie.

La bactérie listeria peut causer la listériose, la troisième cause de décès liée à l'alimentation aux États-Unis. Les symptômes incluent généralement de la fièvre, des douleurs musculaires et de la fatigue. L'infection peut également causer des maux de tête, une raideur du cou, de la confusion ou des convulsions. La listeria représente un risque significatif pour les personnes enceintes, les seniors de 65 ans et plus et ceux dont le système immunitaire est compromis.

Selon le CDC, la listeria peut se propager rapidement dans les delis, passant de l'équipement aux surfaces, aux mains et aux aliments.

"La listeria peut se développer sur les aliments conservés au réfrigérateur, mais elle est facilement tuée en chauffant les aliments à une température suffisamment élevée", a déclaré l'agence.

Les consommateurs sont invités à éviter de manger les produits deli rappelés ; à s'en débarrasser ou à contacter les magasins au sujet des retours. Les personnes qui ont des produits Boar’s Head doivent vérifier les étiquettes des produits pour "EST. 12612" ou "P-12612" à l'intérieur de la marque d'inspection USDA.

Celles qui sont plus à risque de développer une maladie grave doivent éviter les viandes deli-slicées à moins de les chauffer à une température interne de 165 F ou "chaudes à la vapeur" juste avant de les servir. Le CDC recommande également aux consommateurs de nettoyer les réfrigérateurs, les contenants et les surfaces qui ont pu entrer en contact avec les viandes deli-slicées.

Les entreprises qui ont reçu des viandes rappelées doivent prendre des précautions supplémentaires en nettoyant et en désinfectant leurs locaux et en se débarrassant des viandes et des fromages deli-slicées ouverts dans les delis.

Si vous présentez des symptômes de listeria après avoir consommé des viandes deli, contactez votre médecin.

Les personnes ayant des questions sur le rappel peuvent appeler le service clientèle de Boar’s Head au 1-800-352-6277, et celles ayant des questions sur la sécurité des aliments peuvent contacter l'USDA au 888-674-6854.

L'extension du rappel pour inclure tous les produits deli est cruciale pour maintenir la santé publique, car la listeria représente un risque significatif pour les populations vulnérables telles que les femmes enceintes, les seniors et les individus dont le système immunitaire est compromis. Les consommateurs sont encouragés à éviter de manger les produits deli rappelés et à s'en débarrasser ou à les rendre en magasin pour un remboursement.

