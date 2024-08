- Troisième arrestation après une alerte terroriste avant les concerts de Swift.

Après l'annulation des concerts de Taylor Swift à Vienne, une autre personne a été arrêtée. Un homme de 18 ans originaire d'Irak a été détenu, selon le ministre de l'Intérieur autrichien Gerhard Karner. Le suspect avait prêté allégeance à l'organisation terroriste État islamique (EI) et était connu pour être associé au principal suspect de 19 ans. Cependant, il n'y a pas d'indications de son implication directe dans les plans d'attaque. Les deux jeunes hommes étaient considérés comme des connaissances plutôt que des amis proches.

Entre-temps, le Parquet a demandé la détention des deux suspects arrêtés mercredi. Le tribunal régional de Wiener Neustadt devrait statuer sur l'imposition de la détention plus tard dans l'après-midi.

Les investigations contre les suspects se poursuivent pour appartenance à une organisation terroriste et une organisation criminelle. Ils sont accusés d'avoir des liens avec le réseau terroriste EI et de soutenir ses objectifs et ses intentions, selon un porte-parole du Parquet.

Plan : Voiture comme arme

Le suspect de 19 ans est believed to have planned an attack outside the stadium where US superstar Taylor Swift was scheduled to perform in front of more than 60,000 spectators. Her three concerts in Vienna this week were cancelled for security reasons, leaving tens of thousands of Swift fans disappointed.

Le principal suspect, qui a fait une confession complète, avait accès à un engin explosif fonctionnel qu'il avait fabriqué lui-même. Il aurait prévu de foncer avec sa voiture dans la foule attendant dehors de l'Ernst-Happel-Stadion jeudi ou vendredi, en utilisant un engin explosif et des armes blanches pour tuer un maximum de personnes.

Le deuxième suspect a 17 ans et travaillait comme monteur de scène et d'échafaudages au stade pour le concert de Swift. L'adolescent, qui a des racines turco-croates et était connu des autorités de sécurité de l'État, est un ami du suspect de 19 ans, dont la famille vient du Nord-Macédoine.

Un adolescent de 15 ans continue d'être interrogé intensivement en tant que témoin, a déclaré Karner. Alors que le suspect de 19 ans a fait une confession, le suspect de 17 ans refuse toujours de faire une déclaration. Les investigations se poursuivent à plein régime, et la population sera informée de tout nouveau élément, a déclaré le ministre de l'Intérieur.

De nombreux "Swifties" fêtent une fête de rue

L'ambiance était plutôt à la bonne humeur qu'aux mines longues pour les milliers de fans de Taylor Swift qui se sont réunis en ville jeudi soir, entre autres. Les jeunes gens ont chanté les chansons de la mégastar, échangé des bracelets et pris des selfies en nombre. Certains établissements offraient des boissons gratuites aux fans en compensation de l'événement manqué. Les trois concerts prévus à Vienne se sont vendus en un temps record à l'été 2023, avec une estimation de 170 000 fans attendus pour l'événement de trois jours. Beaucoup d'entre eux étaient déjà en ville lorsque l'organisateur a annulé l'événement en raison de préoccupations pour la sécurité.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la situation sécuritaire à Vienne, compte tenu de l'annulation des concerts de Taylor Swift et du présumé complot terroriste. Les autorités de l'Union européenne ont offert leur soutien aux autorités autrichiennes dans l'enquête sur cette affaire.

Compte tenu de la nature transnationale des associations des suspects et de la menace potentielle, il est crucial que l'Union européenne renforce sa coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de partage d'informations entre ses États membres.

Lire aussi: