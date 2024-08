- Trois rinçages oraux ont une performance inférieure lors de l'évaluation, y compris les offres d'une entreprise anonyme.

C'est difficile à croire, mais utiliser des bains de bouche au lieu de se brosser les dents n'est pas la solution. Pas plus que les visites régulières chez le dentiste. Cependant, les bains de bouche peuvent être un complément efficace à l'hygiène bucco-dentaire, comme l'a découvert Öko-Test dans son examen de 27 bains de bouche fluorés disponibles en pharmacie, supermarché et en grande surface, dont 6 produits bio certifiés. Le prix de ces produits varie de 0,83 à 8,24 euros pour une bouteille de 500 millilitres.

La plupart de ces produits ont été recommandés par les testeurs, y compris tous les produits bio. Cela est dû aux propriétés anti-caries des bains de bouche fluorés. Le fluor renforce l'émail dentaire, restaure la surface des dents et les rend moins sensibles aux acides et aux bactéries. Les fabricants respectent les quantités maximales recommandées par l'Institut fédéral d'évaluation des risques.

Les bains de bouche sont également efficaces pour éliminer la plaque dentaire plus efficacement qu'un brossage manuel ou un fil dentaire. La plaque dentaire est composée de salive, de bactéries et de particules alimentaires et est principalement responsable des caries, des maladies parodontales et de la parodontite. Les substances antibactériennes comme le chlorure de cétylpyridinium et les huiles essentielles comme le menthol, le thymol et l'eucalyptol aident à éliminer la plaque. Cela s'applique également aux composés de zinc et d'étain présents dans de nombreux bains de bouche.

Toutefois, tous les bains de bouche n'ont pas été appréciés par les testeurs. Öko-Test a également examiné la présence de substances potentiellement nocives en plus des avantages promis. Plusieurs produits, comme Listerine Cool Mint Mild, Lacalut Aktiv et Parodontax Repair, ont reçu une note globale "insuffisante" en raison de la présence de ces substances.

Les bains de bouche Listerine et Parodontax contiennent l'irritant lauryl sulfate de sodium, qui peut irriter les membranes muqueuses sensibles. Lacalut contient de la chlorhexidine, qui peut entraîner un changement de couleur, une brûlure buccale et un dépôt de tartre accru. Ces effets sont however réversibles. De plus, les trois produits contiennent des dérivés de PEG/PEG, qui peuvent augmenter l'absorption de substances étrangères par les membranes muqueuses.

Hormis ces problèmes, la plupart des produits testés ont été jugés convenables pour une utilisation occasionnelle, y compris tous les produits bio. Des alternatives abordables, comme le Dentabella Antibacterial Mouthwash de Norma (0,83 euros) et le Dontodent Anti-Bacterial Mouthwash de DM (0,83 euros), ont également été recommandées.

