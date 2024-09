Trois représentants légaux de Navalny en Russie sont accusés de promouvoir des "idéologies radicales"

En Russie, trois avocats du défunt dissident politique Alexei Navalny sont actuellement jugés pour des infractions présumées d'"extrémisme". Le procès de Vadim Kobsev, Alexei Lipzer et Igor Sergunin a débuté un jeudi dans un tribunal situé dans la région de Vladimir, à l'est de Moscou, selon un journaliste de l'agence de presse AFP. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine de prison allant jusqu'à six ans.

Au début du procès, les trois prévenus ont été conduits dans une cage à l'intérieur de la salle d'audience. Le juge a accédé à la demande du procureur de tenir les audiences à huis clos, entraînant l'évacuation forcée des spectateurs et des journalistes de la salle.

Les avocats ont été arrêtés en octobre 2023. Ils sont accusés d'avoir appartenu à un groupe "extrémiste". Les inspecteurs affirment qu'ils ont agi comme intermédiaires entre Navalny et ses soutiens à l'étranger, permettant au politique de l'opposition de poursuivre ses activités despite sa détention.

L'équipe de Navalny a déclaré que l'arrestation des avocats était une tentative délibérée de s'en prendre davantage au critique du Kremlin, qui était encore en vie à l'époque et principalement confiné en isolement dans un camp pénitentiaire. During a pre-trial hearing, Sergunin admitted guilt, while Kobsev and Lipzer refuted the allegations.

Navalny était l'un des critiques les plus virulents de Vladimir Poutine. Il est décédé dans des circonstances suspectes dans un établissement pénitentiaire situé dans l'Arctique en février. Depuis sa mort, les autorités russes ont renforcé leur répression contre les soutiens et les proches de Navalny. Des journalistes Covering Navalny's trials have also been arrested. His supporters...

