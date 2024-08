- Trois régions supplémentaires entament la nouvelle année scolaire.

À la suite des vacances d'été, les écoles dans trois États fédéraux supplémentaires, à savoir la Hesse, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, reprendront les classes ce lundi. Ainsi, plus de la moitié des 16 États ont déjà commencé l'année scolaire 2024/25. Les États restants en vacances comprennent Hambourg, le Schleswig-Holstein et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Berlin et le Brandebourg, ainsi que la Bade-Wurtemberg et la Bavière.

Une fois de plus, la Bavière sera le dernier État à reprendre les classes en 2024, avec la rentrée fixée au 10 septembre dans l'État libre. Entre-temps, l'État le plus peuplé, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a commencé l'année scolaire 2024/25 la semaine dernière.

Dans la Rhénanie-Palatinat, environ 548 000 enfants et jeunes adultes reprendront l'école lundi, dont 41 000 élèves de première année impatients de commencer. Environ 810 000 enfants, dont 60 000 élèves de première année, reprendront les classes en Hesse. Actuellement, la Sarre compte environ 125 000 élèves inscrits.

