Trois personnes tuées sur le Rhin: un jeune de 19 ans en justice

Après une attaque au couteau ayant coûté la vie à trois personnes dans la région de la Haute-Rhine il y a cinq mois, un suspect de 19 ans comparaît devant le tribunal de district de Waldshut-Tiengen. Né d'une ascendance germano-italienne, il est accusé d'avoir assassiné ses parents et son frère de 34 ans dans leur résidence de Hohentengen, dans le district de Waldshut, en fin de mars dernier. Sa sœur a survécu, bien qu'elle ait subi des blessures graves mais non mortelles lors de l'incident. Cet événement violent a attiré une grande attention médiatique dans la partie la plus méridionale de l'Allemagne.

Le jeune homme est poursuivi pour trois chefs d'accusation d'homicide involontaire et un chef d'accusation d'homicide involontaire avec blessures graves. L'accusation soutient que le suspect n'était pas responsable pénalement au moment du crime en raison d'une maladie mentale. Ce procès, qualifié de "procédure de sécurité", vise à déterminer l'internement de cet individu dans un établissement psychiatrique.

Altercation physique la veille

En juillet, l'accusation a révélé que le mobile réel du crime restait obscur : "La force motrice principale des actions du suspect semble être sa maladie mentale au moment du crime." Il y avait une dispute physique au sein de la famille la veille du drame. Les parents étaient âgés de 58 et 61 ans.

L'accusation a obtenu un avis d'expert et a conclu que le jeune de 19 ans ne pouvait être tenu responsable de ses actions. Cependant, il y avait des préoccupations quant à la possibilité qu'il puisse représenter un danger à l'avenir. Le procès, prévu pour se dérouler dans la grande salle d'audience du tribunal, devrait se poursuivre jusqu'au 9 septembre, selon les estimations actuelles.

