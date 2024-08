- Trois personnes supplémentaires sont actuellement sous soins médicaux suite à l'agression à Solingen.

Suite à l'incident de couteau mortel à Solingen il y a six jours, selon le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), trois personnes sont toujours hospitalisées. Reul a déclaré lors d'une réunion conjointe des comités de l'Intérieur et de l'Intégration au Parlement régional de Düsseldorf que la situation évoluait favorablement.

Cinq autres personnes qui avaient été hospitalisées ont maintenant été libérées et sont en sécurité.

Deux hommes, âgés de 56 et 67 ans, et une femme, également âgée de 56 ans, ont perdu la vie dans l'attaque suspectée d'être d'inspiration extrémiste. La réunion a commencé par une minute de silence. "Je n'oublierai jamais cette nuit du vendredi", a déclaré Reul, qui s'est rendu sur les lieux sans tarder.

Il a estimé que différentes institutions de sécurité avaient émis des avertissements pendant des années concernant une menace potentielle majeure. Cependant, Solingen a servi de rappel brutal que "de tels actes terroristes peuvent se produire". Malheureusement, il est difficile de prévoir où de tels actes se produiront. Cependant, il peut être affirmé : "L'État a réagi". Le suspect a été arrêté dans les 24 heures suivant l'incident.

À Solingen, la police était présente sur la place de la ville avant l'incident de couteau, a déclaré Reul. Des barrages mobiles ont également été installés pour des raisons de sécurité.

Le Parquet fédéral enquête actuellement sur lui, entre autres, pour meurtre et affiliation présumée avec la milice terroriste de l'État islamique (EI), qui a revendiqué l'attaque et publié une vidéo d'un homme masqué, suspecté d'être le coupable. Le suspect principal devait être expulsé en Bulgarie l'année dernière, mais le plan n'a pas abouti.

