agression, attaque, ou action hostile contre quelqu'un ou quelque chose. - Trois personnes succombent au malheur pendant la célébration communautaire.

À Solingen, ville située dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, l'ambiance a radicalement changé de l'atmosphère joyeuse des célébrations du 650ème anniversaire de la ville à un état de choc et de tristesse. La ville résonne des hurlements des sirènes et du spectacle des policiers armés et déployés à des points de contrôle sur les rues fermées, avec des barricades et des écrans dressés. Les voitures de patrouille sillonnent la zone.

Le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul, semble bouleversé devant les médias. "Quelqu'un a attaqué des personnes innocentes sans raison", déclare-t-il après avoir visité la scène de crime bouclée. "Nous sommes tous endeuillés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et unis dans notre chagrin."

Presque une demi-heure après neuf heures un vendredi soir, un attaquant non identifié a sorti un couteau et a poignardé trois personnes sur place, et en a blessé plusieurs autres lors du festival de la ville situé à la Fronhof, une place du marché au centre-ville de Solingen. Les témoins ont déclaré que l'attaquant est apparu de nulle part et a mené son attaque de manière délibérée, ce qui a conduit la police à considérer que c'était une attaque préméditée. Il a réussi à disparaître dans la confusion et la panique qui ont suivi.

La recherche du suspect se poursuit, mais même plusieurs heures plus tard, les autorités ne peuvent fournir aucun détail concluant sur son lieu de résidence ou sa description.

Un silence inquiétant plane sur la ville. La police et les forces spéciales de différentes parties de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont déployées pour soutenir la police locale. La police de Wuppertal conseille aux gens d'éviter le centre-ville via Facebook. Deux heures plus tard, le centre-ville est désert, à l'exception du bruit intermittent d'un hélicoptère qui survole la zone.

La scène de crime reste bouclée, avec une ligne d'officiers assurant l'accès à la rue où plusieurs vies ont été perdues. Des heures plus tard, il ne reste que quelques passants, principalement des journalistes qui attendent la suite. Fréquemment, les forces de sécurité permettent aux véhicules d'urgence de passer.

Vers minuit, le ministre de l'Intérieur Reul arrive à Solingen, accompagné d'officiers. Il passe environ 15 minutes à évaluer la situation avant de s'adresser aux journalistes et aux caméras qui l'attendent. Il demande de la prudence dans l'identification et la spéculation sur l'identité et les motivations de l'attaquant, soulignant l'absence de faits solides. L'attaquant est censé avoir agi seul. Les victimes sont une femme et deux hommes, tous des festivaliers, selon les déclarations du ministère.

Après sa brève déclaration, le ministre quitte la scène de crime, et la plupart des journalistes partent également. La ville annonce la suspension du festival initialement prévu sur trois jours.

Entre-temps, les autorités de sécurité poursuivent leur enquête rigoureuse. "Nous travaillons jour et nuit", déclare un porte-parole de la police. "Nous devons décrypter les indices et les informations comme un puzzle."

La police travaille sans relâche pour retrouver l'attaquant, en établissant des points de contrôle et en déployant des voitures de patrouille dans toute la ville. Malgré ces efforts, le mystère entourant l'identité et le lieu de résidence du suspect reste entier.

La présence d'officiers de police armés et de rues bouclées a créé un sentiment d'inquiétude parmi les résidents, de nombreux habitants suivant les conseils de la police de Wuppertal pour éviter le centre-ville.

Lire aussi: