Trois personnes sont tuées lors d'une attaque lors de la fête de Solinger.

À l'occasion de l'événement commémoratif marquant le 650ème anniversaire de Solingen, des rumeurs font état de trois morts et de sept blessés, dont certains graves. Un homme est suspecté d'avoir attaqué des fêtards avec un couteau.

L'incident s'est produit de nuit, le journal local "Solinger Tageblatt" rapportant trois morts, trois personnes dans un état critique, trois avec des blessures graves et une personne avec des blessures légères. Le suspect est censé être armé d'un couteau. Les forces de l'ordre ont déployé un grand nombre d'agents, avec des hélicoptères survolant la zone. Pour l'instant, aucun arrêté n'a été effectué.

Des policiers sont présents sur les lieux, armés, travaillant à maintenir l'ordre. Des barrières ont été installées dans toute la ville et des écrans ont été dressés. Le lieu du crime est le Fronhof, une place du marché animée du centre-ville, accueillant une scène de musique en direct.

Selon le "Solinger Tageblatt", les autorités locales ont exhorté les habitants de Solingen à évacuer le centre-ville. Les festivités ont été momentanément suspendues. Les sirènes des ambulances peuvent être entendues dans tout le centre-ville. L'un des organisateurs de l'événement, Philipp Müller, a reportedly annoncé sur scène que neuf personnes sont actuellement dans un état critique, combattues par les services d'urgence. Les témoins rapportent que des milliers de spectateurs quittent calmement la zone, évitant une sortie de masse.

Le "Festival de la diversité" a commencé vendredi, visant à célébrer le 650ème anniversaire de Solingen et était prévu jusqu'à dimanche. La description de l'événement disait : "Solingen Mitte se transformera en la principale avenue de festival : de Neumarkt, en passant par Fronhof, jusqu'à Mühlenplatz, les célébrations auront lieu. Les visiteurs pouvaient s'attendre à un programme incluant de la musique, du cabaret, de l'acrobatie, de l'artisanat, des divertissements pour enfants et plus encore."

