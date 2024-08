Action agressive ou agression, en conservant les noms originaux si présents. - Trois personnes sont mortes poignardées lors de la célébration de Solingen.

Un individu a assassiné trois personnes à l'aide d'un couteau lors de la célébration du 650ème anniversaire de la ville de Solingen un vendredi soir. L'incident a entraîné cinq blessures graves, selon les données rapportées. Les autorités ont qualifié la situation d'attaque en raison de la cible identifiable.

Le suspect est introuvable depuis minuit, selon un porte-parole officiel. Il n'existe actuellement aucune information substantielle sur l'apparence du suspect.

Selon Alexander Kresta, porte-parole de la police de Wuppertal, ce manque d'informations est notre principale préoccupation. Ceux qui ont été témoins de l'incident restent sous le choc. Les autorités s'occupent de leurs besoins et les interrogent simultanément pour obtenir plus d'informations concrètes.

Cependant, les enquêteurs supposent qu'un seul auteur est impliqué, comme l'a expliqué Kresta plus en détail. Tous les témoignages de témoins existants concordent avec cette perspective. "Nous n'avons connaissance d'aucune autre personne", a affirmé Kresta.

Le coupable s'est enfui dans la confusion

Il a réussi à s'échapper dans la confusion et le chaos initials suivant l'attaque, a révélé un porte-parole du ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le coupable a infligé des coups de couteau précis et ciblés à ses victimes. Elles étaient toutes des festivaliers. Pour l'instant, les preuves de la scène de crime sont recueillies. Les corps sont toujours sur les lieux et n'ont pas encore été identifiés.

Le porte-parole de la police a émis un avertissement : Si vous remarquez quoi que ce soit de suspect, ne prenez aucune initiative mais contactez le numéro d'urgence 110. La police de Wuppertal a encouragé les gens à éviter le centre-ville de Solingen via des publications sur Facebook. Le ministre Herbert Reul (CDU) s'est rendu sur les lieux pendant la nuit. Il semblait visiblement bouleversé.

Les organisateurs du festival ont décidé d'annuler l'événement initialement prévu sur trois jours. Toutes les activités prévues pour le samedi et le dimanche ont également été annulées, selon les rapports.

Le coupable a prétendument commencé à poignarder au hasard aux alentours de 21h37. Une alerte d'urgence a été déclenchée à la suite de l'incident. Au moins un hélicoptère est en service, plusieurs véhicules d'urgence avec des gyrophares sont en route, les routes sont barrées de manière extensive.

Les officiers gardent le lieu en armes et assurent la sécurité. Les ambulances sont en service continu. Divers cordons ont été établis dans la ville. Des écrans ont été installés. La scène de crime est Fronhof - une place du marché au centre-ville de Solingen.

Le "Solinger Tageblatt" a rapporté que des milliers de visiteurs ont obéi à l'appel pour quitter calmement la place, évitant ainsi la panique. "Les gens sont choqués mais calmes", a mentionné Philipp Müller, l'un des organisateurs du festival, selon le rapport.

Une journaliste du "Solinger Tageblatt" a décrit l'atmosphère comme "glaciale". La joyeuse ambiance festive s'est transformée en choc en un instant, et elle a rencontré des festivaliers avec des larmes sur le visage.

Le maire exprime ses condoléances

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a exprimé son choc. "Ce soir, nous à Solingen sommes collectivement sous le choc, la terreur et l'immense tristesse", a écrit Kurzbach sur la page Facebook de la ville. "Ce soir, notre ville a été la cible d'une attaque. Mon cœur se brise en pensant à ceux que nous avons perdus. Je prie pour ceux qui se battent encore pour leur vie."

Le ministre président décrit l'incident comme "un acte cruel et sans raison." L'incident a laissé une marque indélébile sur notre nation, selon Hendrik Wüst sur la plateforme X. "Ce soir, le cœur de notre pays a souffert", a écrit Wüst. "En ces moments sombres, le peuple de notre nation et au-delà partage sa chaleur et sa compassion avec Solingen."

Le ministre fédéral de la Santé espère la sécurité des survivants et l'arrestation du coupable.

À l'occasion du 650ème anniversaire de Solingen, un "Festival de la diversité" a commencé le vendredi. Il était prévu de se terminer le dimanche. L'annonce mentionnait : "Solingen Mitte se transformera en mile de festival : de Neumarkt via Fronhof à Mühlenplatz, les festivités attendent les visiteurs." Les rues offriraient des divertissements tels que de la musique, du cabaret, de l'acrobatie, de l'artisanat, des activités pour enfants et plus encore.

Récemment, la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a annoncé des réglementations plus strictes sur le contrôle des armes à feu en réponse à la hausse des attaques à

