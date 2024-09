- Trois personnes sont mortes dans un accident de creusement de grotte situé en Haute-Autriche.

Dans l'effondrement d'une cave à Schärding, en Autriche, trois travailleurs de la construction se sont retrouvés ensevelis. L'un des hommes a réussi à se libérer en se tortillant, laissant les deux autres prisonniers sous les débris, selon les pompiers de cette ville de Haute-Autriche, qui borde la Bavière.

L'incident s'est produit pendant des travaux de rénovation sur un bâtiment abritant une librairie. La voûte de la cave a cédé, entraînant la formation d'une montagne de débris de 1,5 mètre de haut, selon un commandant des pompiers.

Procédure à haut risque

Initialement, des tentatives ont été faites pour dégager les débris manuellement, mais le risque que l'ensemble du bâtiment s'effondre était trop élevé. Par conséquent, deux logements adjacents ont été évacués par précaution.

La recherche des deux travailleurs restants a été abandonnée. L'opération a ensuite été réclassifiée en "mission de récupération", comme l'ont annoncé les pompiers. Cette terminologie est utilisée par les services d'urgence lorsqu'ils présument que les personnes portées disparues ont péri. Outre 81 pompiers et professionnels du bâtiment, l'opération de sauvetage a impliqué des policiers avec des chiens détecteurs de odeurs et des militaires, soit plus de 100 personnes au total.

Malgré les efforts conjoints de nombreux secours, les hommes prisonniers restaient inaccessibles en raison de la structure instable. L'accent a été mis sur la récupération des corps des hommes identifiés comme étant impliqués dans les travaux de construction.

