- Trois personnes sont mortes après avoir été poignardées pendant le festival de Solinger.

Un individu a assassiné trois personnes et en a blessé cinq autres à l'aide d'une lame lors de la célébration du 650ème anniversaire de Solingen un vendredi soir. L'incident a été classé comme une attaque en raison de la nature intentionnelle de l'agression. Le suspect reste inconnu et en fuite à minuit, sans détails confirmés sur son apparence ou sa localisation.

"Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur l'emplacement du suspect", a déclaré un porte-parole de la police. Alexander Kresta, porte-parole de la police de Wuppertal, a élaboré : "Notre principal défi est le manque de détails sur le suspect. Les témoins oculaires qui étaient proches de la scène sont bouleversés et sont assistés par des professionnels tout en étant interrogés pour obtenir plus d'informations."

Néanmoins, les enquêteurs suspectent qu'un seul suspect a commis l'attaque, selon toutes les déclarations recueillies jusqu'à présent. Aucun renseignement concernant d'autres individus impliqués n'a été divulgué.

Le suspect a réussi à s'enfuir de la scène dans la confusion et la panique qui ont suivi l'attaque, selon un porte-parole de la police du ministère de l'Intérieur de NRW. Le suspect a ciblé les cous de ses victimes, qui étaient des participants au festival. L'enquête sur la scène de crime se poursuit et les corps n'ont pas encore été identifiés. L'attaque a eu lieu à Fronhof, une place du marché au centre-ville de Solingen.

La police exhorte toute personne observant des activités suspectes à contacter le numéro d'urgence 110 plutôt que de prendre les choses en main. La police de Wuppertal a également conseillé aux gens de rester à l'écart du centre-ville de Solingen via Facebook.

Le ministre-président Hendrik Wüst s'est rendu sur les lieux et a exprimé son choc. "Soudain, quelqu'un a attaqué des gens au hasard avec un couteau", a-t-il déclaré. Les victimes comprennent une femme et deux hommes.

La ville a suspendu les deux jours restants du festival de trois jours, ainsi que tous les événements du week-end.

Le suspect a attaqué des passants au hasard aux alentours de 21h37, déclenchant une réponse massive des services d'urgence. Au moins un hélicoptère est en l'air, de nombreux véhicules d'urgence sont déployés et les rues sont bouclées. Des officiers armés sécurisent la scène, avec des barrières et des écrans érigés autour de la ville. Selon le "Solinger Tageblatt", les participants ont suivi les instructions d'évacuation calmement et sans panique. "Les gens sont choqués mais gardent leur calme", a déclaré Philipp Müller, l'un des organisateurs de l'événement.

Un journaliste du "Solinger Tageblatt" a décrit l'atmosphère comme "inquiétante". Les festivités joyeuses ont cédé la place à la stupéfaction en quelques minutes, avec des visiteurs en larmes qui quittaient la scène.

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a réagi avec choc et tristesse. "Ce soir, nous sommes tous choqués, horrifiés et profondément attristés à Solingen", a-t-il écrit sur la page Facebook de la ville. "Il me brise le cœur de penser que notre ville a été victime d'une attaque. Je verse des larmes en pensant à ceux que nous avons perdus. Je prie pour un prompt rétablissement de ceux qui se battent pour leur vie."

Le ministre-président Hendrik Wüst a décrit l'attaque comme "un acte de violence brutale et sans raison". L'incident "a touché notre nation dans ses fondements", a-t-il écrit sur la plateforme X. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie était unie dans la stupéfaction et le deuil. "En ces heures difficiles, les cœurs et les pensées de notre nation et au-delà sont avec Solingen", a poursuivi le politique de la CDU. Et : "Un remerciement sincère va à tous les services de secours et à notre police, qui se battent pour des vies en ces minutes cruciales."

Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach a écrit sur la plateforme X : "Espérons que les services de secours réussiront à sauver la vie des blessés encore vivants et que la police arrêtera le lâche et odieux auteur en fuite."

En célébration du 650ème anniversaire de Solingen, un "Festival de la diversité" a commencé le vendredi. Il était prévu de durer jusqu'au dimanche. L'annonce disait : "Solingen Mitte se transformera en grande avenue festive : Du Neumarkt via le Fronhof au Mühlenplatz, il y aura des festivités." Les rues accueillaient les visiteurs avec un programme de musique, de cabaret, d'acrobaties, d'artisanat, de divertissements pour enfants et bien plus encore.

