Trois personnes sont accusées après la mort d'un employé d'une institution correctionnelle fédérale qui s'est accidentellement exposé à une correspondance létale infusée de fentanyl.

(AP) – Un détenu fédéral et deux autres individus ont été inculpés mardi pour avoir planifié le transport de drogues vers une prison en Californie où un surveillant de la salle de courrier est décédé plus tôt ce mois-ci après avoir manipulé une lettre prétendument enduite de fentanyl et d'autres substances toxiques.

Selon les procureurs, un détenu détenu à l'Institut correctionnel fédéral d'Atwater, en Californie, nommé Jamar Jones, a collaboré avec Stephanie Ferreira, résidente d'Evansville, dans l'Indiana, et Jermen Rudd III, de Wentzville, dans le Missouri, pour faire entrer de la drogue dans la prison. Ils ont camouflé l'envoi en tant que "courrier légal" d'un cabinet d'avocats, selon les enquêteurs.

Le surveillant de la salle de courrier de la prison, Marc Fischer, est tombé malade le 9 août, peu de temps après avoir manipulé une lettre adressée à Jones. La lettre contenait plusieurs pages qui semblaient "imbibées", ou recouvertes de drogues, selon un affidavit du FBI associé aux chefs d'accusation.

Selon l'affidavit, Fischer a commencé à perdre l'équilibre cinq minutes plus tard et a demandé de l'aide médicale, en disant à un collègue : "Je ne me sens pas bien, ça monte dans mon bras". Il a été transféré à un hôpital et est décédé deux heures plus tard.

La cause du décès de Fischer n'a pas encore été déterminée, en attendant les résultats de la toxicologie, indique l'affidavit.

Il est courant de croire que même un contact léger avec le fentanyl peut entraîner une surdose, mais les recherches montrent que le risque de surdose mortelle due à une exposition accidentelle est relativement faible.

Aucun avocat n'était mentionné pour Jones dans les documents judiciaires ; il doit comparaître devant le tribunal pour les chefs d'accusation à Fresno la semaine prochaine. Un numéro de téléphone mentionné pour Ferreira dans les registres publics n'avait pas de messagerie vocale configurée. Aucun numéro de téléphone fonctionnel n'a pu être trouvé pour Rudd pour le moment.

Le décès de Fischer marque un autre incident grave dans le Bureau des prisons, qui gère 122 prisons fédérales et a connu de nombreux défis ces dernières années, notamment des abus sexuels généralisés, des malversations criminelles du personnel, des effectifs insuffisants, des évasions et des décès hautement médiatisés.

En 2019, l'agence a commencé à photocopier les lettres des détenus et

