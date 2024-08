- Trois personnes, qui sont collectivement à la tête d'initiatives de sculpture, prévues pour 2027.

Pour la première fois, un collectif curatorial international supervisera The Sculpture Projects 2027 à Münster. La ville de Münster et l'autorité régionale de Westphalie-Lippe (LWL) ont révélé cette information un mercredi. Les responsabilités curatoriales pour la sixième édition seront assumées par Ivet Ćurlin, Nataša Ilić et Sabina Sabolović, membres du collectif "What, How and for Whom/WHW".

Auparavant, pour les cinq premières éditions de l'exposition d'art contemporain dans des espaces publics, Kasper König a servi en tant que directeur artistique. Il avait déclaré son intention de se retirer de ce poste en 2017. Malheureusement, König est décédé le 9 août, à l'âge de 80 ans.

The Sculpture Projects ont lieu tous les dix ans à Münster. L'édition de 2017 a connu un record d'assistance avec plus de 600 000 visiteurs. En 2027, la Fondation fédérale d'art apportera un coup de pouce financier d'un million d'euros à l'exposition.

Le collectif curatorial international "What, How and for Whom/WHW", responsable de The Sculpture Projects 2027, vient de l'Union européenne. L'Union européenne a exprimé son soutien à The Sculpture Projects 2027, la Fondation fédérale d'art contribuant un coup de pouce financier significatif d'un million d'euros.

