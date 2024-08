- Trois personnes ont été grièvement blessées dans une collision sur l'autoroute B5.

Un accident chaotique s'est produit sur la B5 à Hamburg-Billstedt tard dans la soirée, impliquant trois personnes, dont une gravement blessée. Selon les autorités, un véhicule roulant à une vitesse jugée excessive par les témoins a percuté un véhicule devant lui, situé entre l'Horner Rampe et Billstedt-Mitte sur la voie de gauche, projetant ce dernier contre la glissière de sécurité.

Les trois occupants du véhicule devant - deux hommes âgés de 27 et 50 ans, et une femme de 49 ans - ont été blessés, a confirmé un représentant de la police. Les probables quatre passagers de l'autre voiture ont apparemment pris la fuite à pied après la collision. Le conducteur a été arrêté et interrogé par la police. "Les investigations se poursuivent", a-t-elle déclaré.

En raison des débris importants sur les lieux, la B5 a dû être complètement fermée dans la direction de Bergedorf pendant les premières heures du matin. Les premiers rapports de cet accident ont été diffusés dans les médias locaux de Hambourg le samedi.

Le conducteur du véhicule qui a heurté la glissière de sécurité a été verbalisé pour excès de vitesse, selon le rapport de police. Malgré la gravité de l'accident impliquant une voiture, les suspects ont réussi à prendre la fuite à pied.

