- Trois personnes ont été blessées lors d'une altercation physique à Erfurt.

Au cœur du quartier central d'Erfurt, une dispute entre six individus a déclenché une intervention des forces de l'ordre. Trois personnes ont subi des blessures légères, selon les autorités. La dispute a commencé lorsque quatre hommes ont eu une altercation verbale avec un homme de 41 ans près de la gare principale, en l'agressant prétendument avec du spray au poivre et d'autres objets. Par la suite, une autre personne a rejoint la bagarre. Alors que les quatre instigateurs fuyaient les lieux, la police a pris les airs avec un hélicoptère à leur poursuite. Tous les individus impliqués ont été appréhendés et identifiés par la police, qui a également récupéré une batte de baseball et un outil similaire à un couteau. Cependant, il est incertain si ces objets ont été utilisés lors de l'altercation.

La dispute a dégénéré, entraînant les individus dans les rues animées du centre-ville d'Erfurt. La police a fait demi-tour et a finalement arrêté les suspects près d'un café populaire du centre-ville.

Lire aussi: