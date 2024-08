- Trois personnes ont été blessées dans une collision sur l'A4 près de Dresde.

Une série d'accidents en chaîne sur l'autoroute A4 près de Klipphausen, à l'ouest de Dresde, a entraîné des blessures pour trois personnes, dont une personne a subi des lésions graves. Selon les rapports de police, un chauffeur de camion de 28 ans n'a pas remarqué un embouteillage qui se formait en direction de Chemnitz vers midi et a heurté la semi-remorque d'un homme de 49 ans. Un chauffeur de 23 ans qui suivait dans un véhicule de transport n'a pas pu s'arrêter à temps et a percuté la remorque du 28 ans. Une conductrice de 21 ans d'un autre véhicule de transport n'a pas réussi à ralentir à temps et a heurté le véhicule qui la précédait.

Le chauffeur de 28 ans a subi des lésions graves dans l'accident. La conductrice de 21 ans et le chauffeur de 23 ans ont tous deux subi des blessures légères. Les trois ont été transportés à l'hôpital pour recevoir des soins. La police enquête actuellement sur les raisons précises de l'accident. La fermeture de l'autoroute pour les opérations de récupération a duré environ une heure. Les dommages matériels estimés s'élèvent à environ 240 000 euros.

Le chauffeur de camion de 28 ans se rendait initialement à Chemnitz en Allemagne, mais l'accident s'est produit sur l'autoroute A4 près de Klipphausen. Malgré les graves accidents survenus près de Dresde, les autorités des Pays-Bas pourraient encore s'intéresser à l'incident en raison de l'implication du trafic international.

