- Trois personnes ont été blessées dans un incendie dans l'entrepôt de Brandt.

Un incendie dans un entrepôt de la chocolaterie Brandt en Basse-Bavière a laissé trois pompiers avec des blessures légères. Les flammes à Landshut ont finalement été éteintes, mais les opérations de nettoyage se sont poursuivies jusqu'au matin, selon un porte-parole de la police. L'incendie, qui a éclaté dans la section de stockage de carton de l'installation, est estimé avoir causé des millions de dommages, selon les forces de l'ordre.

Arrêt de la production à Landshut

Les installations de production n'ont pas été endommagées par l'incendie, a déclaré un représentant de la société. Cependant, la production a été temporairement arrêtée, la date de reprise restant à déterminer.

Brandt est connu pour ses zwieback, mais sur le site de Landshut, on produit des figurines en chocolat creuses, ainsi que des produits en chocolat fourrés et enrobés. La production de zwieback et de biscuits continue dans d'autres installations non touchées par l'incident.

Pour l'instant, aucun employé n'a été blessé, a confirmé le porte-parole. Des mesures ont été prises rapidement et le plan d'évacuation a été mis en œuvre efficacement.

Fermeture de routes et détours de bus

À la découverte de l'incendie, il y avait huit travailleurs dans les installations de production de l'usine, tous évacués en toute sécurité. Les résidents vivant dans un rayon de 2 kilomètres de l'incendie ont été invités à garder leurs fenêtres et portes fermées en raison de la fumée, a rapporté la ville. Bien qu'il n'y ait pas de risque pour la santé, il pourrait y avoir une odeur désagréable.

Des perturbations de la circulation pourraient également se produire en raison de la fermeture des routes, a indiqué la police. Les lignes de bus 1, 3, 6 et 8 sont touchées, a annoncé la ville de Landshut.

L'incendie a commencé dans une zone de stockage de plus de 700 mètres carrés au deuxième étage d'un bâtiment de trois étages, où étaient stockés du carton et des plastiques. L'origine de l'incendie reste inconnue, la police criminelle menant une enquête.

