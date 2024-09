- Trois personnes ont été blessées dans deux incidents sur l'autoroute A4.

Deux incidents distincts sur l'A4 ont entraîné des blessures chez trois personnes. Dans les premières heures, un homme de 49 ans a perdu le contrôle de son véhicule entre les sorties Glauchau-Ost et Hohenstein-Ernstthal en raison d'un aquaplaning. Sa voiture a heurté un camion, selon les autorités. Le camion s'est renversé, blessant gravement les deux conducteurs. Ils ont été transportés dans un établissement médical.

Plus tard dans la journée, un homme de 66 ans a involontairement dirigé son véhicule vers un camion pendant l'embouteillage causé par le premier incident, au niveau de l'aire de repos d'Angerberg. Lui aussi a été transporté à l'hôpital.

La route menant à Dresde a été complètement fermée en raison de ces incidents, initialement entre les sorties Glauchau-Ost et Hohenstein-Ernstthal, puis entre Glauchau-Ouest et Glauchau-Ost. Les dommages totaux sont estimés à plus de 100 000 euros.

Les erreurs du conducteur de 66 ans ont entraîné la collision de son véhicule avec un autre camion à l'aire de repos d'Angerberg. Après la série d'événements de la journée, l'A4 a nécessité la déviation de nombreux véhicules, dont le sien, en raison des dommages importants.

Lire aussi: