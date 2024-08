- Trois personnes meurent sur le Rhin; un jeune de 19 ans est jugé

Le 19 août, après une attaque au couteau qui a coûté la vie à trois personnes il y a cinq mois dans la région de la Haute-Rhine, l'auteur présumé sera jugé à partir de lundi. La cour des mineurs compétente traitera l'affaire de ce suspect de 19 ans - notamment pour trois chefs d'accusation d'homicide et un de tentative d'homicide, selon un représentant du tribunal régional de Waldshut-Tiengen.

L'incident s'est produit à la fin du mois de mars à Hohentengen am Haute-Rhine - le point le plus au sud de l'Allemagne. Il est rapporté que l'homme, détenteur de la double nationalité allemande et italienne, a attaqué et assassiné ses parents, âgés de 58 et 61 ans, ainsi que son frère de 34 ans, à l'aide d'un couteau pliant. Sa sœur a survécu malgré ses graves blessures par couteau, heureusement non mortelles.

La Cour plaide pour l'internement

En juillet, le tribunal a déclaré, sur les conseils d'un expert en santé mentale, que le défendeur était considéré comme irresponsable de ses actes en raison de sa maladie mentale, et que son comportement dangereux nécessiterait son internement dans un établissement de santé mentale.

La motivation exacte du crime reste un mystère. "Les motivations de l'auteur peuvent être attribuées à sa maladie mentale au moment des faits", a déclaré le tribunal en juillet. Une dispute familiale avait eu lieu la veille du crime.

En plus du procès qui commence lundi, la chambre a prévu six autres dates d'audience jusqu'au 9 septembre.

