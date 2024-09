- Trois personnes arrêtées pour avoir produit des billets de 50 euros non authentiques à Schweinfurt

À Schweinfurt, les forces de l'ordre ont arrêté un trio suspecté d'utiliser des faux billets de 50 euros dans plusieurs magasins. Une jeune fille de 19 ans et son complice de 23 ans ont été arrêtés, selon les autorités. Leur arrestation a suivi la détection de la fausse monnaie dans une librairie. Les mêmes faux billets ont été découverts plus tard dans une boulangerie et une pharmacie. Les policiers ont également trouvé de la fausse monnaie supplémentaire dans le véhicule qu'ils utilisaient. Par conséquent, l'individu de 44 ans qui conduisait le véhicule a également été arrêté. La brigade criminelle recherche maintenant d'autres témoins.

