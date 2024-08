- Trois personnes à Bad Oeynhausen sont accusées

Environ deux mois après un incident mortel impliquant un jeune de 20 ans dans le Kurpark de Bad Oeynhausen, le parquet de Bielefeld a engagé des poursuites contre trois individus. Le principal suspect syrien de 18 ans est accusé de meurtre, d'agression et de vol à main armée sur une personne sans défense. Ses deux complices allemands, tous deux âgés de 19 ans, sont accusés respectivement de coups et blessures graves et de recel. La juridiction de Bielefeld examinera l'admissibilité de ces accusations.

Selon le procureur Christoph Mackel, la tragédie s'est déroulée après une altercation cette nuit du 23 juin. La victime, qui avait assisté à une fête de fin d'études, était assise sur un banc lorsque le groupe entourant le principal suspect s'est approché d'elle. Une bagarre a éclaté, aboutissant à des coups mortels portés à la victime alors qu'elle gisait impuissante au sol. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures à la tête à l'hôpital. L'un des 19 ans est accusé d'avoir pris de l'argent dans la poche de la victime après le vol. L'autre 19 ans est inculpé de coups et blessures graves pour avoir prétendument agressé un ami de la victime.

Mackel a révélé que le groupe du principal suspect s'était arrêté devant la victime et ses compagnons dans le Kurpark avant l'altercation violente. Selon l'enquête, ils n'avaient pas de lien antérieur. Le principal suspect aurait demandé : "Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ?" ce qui a déclenché la bagarre.

À ce jour, le principal suspect est resté silencieux quant aux accusations, selon Mackel. Les deux 19 ans se sont rendus aux autorités et ont reconnu les charges et les témoignages.

Cet incident a suscité un débat controversé sur l'immigration et l'expulsion de criminels étrangers en Allemagne. Le Bundestag et le parlement régional de Düsseldorf ont engagé des discussions sur le sujet. Le ministre-président Hendrik Wüst (CDU) a appelé à l'unité au milieu du débat passionné. Inversement, les partis politiques d'extrême droite ont cherché à exploiter la situation à des fins politiques. "Nous devons résister à l'envie d'être divisés, de permettre qu'un clivage soit créé dans cette société."

Dans le cadre des poursuites, le parquet de Bielefeld travaille activement à prévenir la survenue de tels crimes à l'avenir, en insistant sur la gravité des actes violents et du vol de propriété.

L'incident du Kurpark de Bad Oeynhausen a mis en évidence le problème plus large de la criminalité, suscitant des débats sur l'immigration et la gestion des criminels étrangers en Allemagne.

