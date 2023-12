Trois passagers américains empêchés d'apporter des armes chargées à bord de vols festifs

Mais trois voyageurs américains ont tenté d'apporter quelque chose d'autre à travers le pays pour la saison de la paix : des armes chargées.

Ces trois personnes ont été interpellées par des agents de la TSA au cours d'incidents distincts sur la côte Est, pendant la période de forte affluence des fêtes de fin d'année.

Le 22 décembre, un homme de Floride a été arrêté à l'aéroport international de Harrisburg, en Pennsylvanie, après que le personnel de la TSA a détecté dans ses bagages une arme de poing de calibre 380, chargée de pas moins de sept balles.

"Le voyageur a affirmé qu'il avait oublié qu'il avait son arme chargée avec lui", a déclaré la TSA dans un communiqué.

La veille de Noël, une femme du Maryland a été arrêtée à l'aéroport national Ronald Reagan de Washington après que le personnel de la TSA a remarqué un pistolet 9 mm chargé de six balles dans son bagage à main.

L'arme - avec des panneaux roses - était la 39e détectée à l'aéroport en 2023. C'est le nombre le plus élevé jamais enregistré à Reagan - le précédent record était de 30 en un an, en 2021.

L'arme a été détectée par la machine à rayons X au point de contrôle de sécurité, a déclaré la TSA dans un communiqué, ajoutant : "La police de l'autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington a confisqué l'arme et a cité l'individu à comparaître pour possession d'armes.

La femme risque maintenant une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 dollars.

Le jour même de Noël, un passager a été surpris avec une arme de poing de calibre 380, chargée de six balles, dans son bagage à main à l'aéroport international de Pittsburgh. Il s'agit de la 44e arme confisquée à l'aéroport en 2023.

"Il est absolument impardonnable d'apporter une arme à feu à un point de contrôle de sécurité", a déclaré Karen Keys-Turner, directrice fédérale de la sécurité de la TSA pour l'aéroport, dans un communiqué.

"Les propriétaires d'armes à feu responsables n'apportent pas leurs armes à un point de contrôle parce qu'ils savent comment emballer une arme à feu pour un vol. Cet individu a imprudemment introduit un risque inutile dans l'environnement de l'aéroport et, en conséquence, il devra faire face à une sanction financière fédérale sévère qui lui coûtera probablement des milliers de dollars".

Ces trois incidents s'inscrivent dans une tendance plus large d'un nombre croissant de personnes essayant d'emporter des armes à feu dans les avions, a déclaré la TSA dans un communiqué.

Au troisième trimestre 2023, les agents de la TSA ont détecté 1 820 armes à feu aux points de contrôle des aéroports, soit une moyenne de près de 20 par jour, dont l'écrasante majorité (94 %) étaient chargées.

Le nombre d'armes à feu illicites trouvées en 2023 devrait dépasser le record de l'année dernière, qui était de 6 542 dans tout le pays. Cette année, plus de 5 000 armes ont été interceptées au cours des seuls neuf premiers mois de l'année.

"Apporter une arme au contrôle de sécurité d'un aéroport n'était pas une façon d'entrer dans la fête", a déclaré John Busch, directeur fédéral de la sécurité de la TSA à l'aéroport Reagan, dans un communiqué sur la transgression de cette femme.

"En cette période de l'année, il y a le gentil et le méchant, et la bonne façon de transporter son arme à feu est de s'assurer qu'elle est déchargée, enfermée dans un étui rigide et déclarée au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne.

"La mauvaise manière consiste à l'apporter à un point de contrôle. [Ces voyageurs se verront probablement infliger une amende civile fédérale de plusieurs milliers de dollars. Les propriétaires d'armes à feu responsables savent où se trouvent leurs armes à tout moment et ils savent qu'ils ne doivent pas les apporter à un point de contrôle de l'aéroport.

Cette année, des voyageurs ont tenté d'introduire toutes sortes d'objets illicites dans les avions, notamment un boa constrictor en Floride et un chat vivant à l'aéroport de Norfolk. Après la découverte d'une série d'animaux par la TSA, il a fallu rappeler aux propriétaires d'animaux de ne pas passer leurs amis à fourrure (et à écailles) dans la machine à rayons X en septembre.

Source: edition.cnn.com