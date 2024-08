Trois morts ont été signalés lors d'une attaque sur l'événement du Festival de Solingen.

Pendant une attaque lors de la célébration du 650ème anniversaire de la ville de Solingen, il est rapporté que trois personnes ont perdu la vie et quatre ont été grièvement blessées. Un suspect armé d'un couteau est toujours en fuite, selon le porte-parole de la police de Düsseldorf. Des sources policières ont révélé que l'incident n'est plus considéré comme une déambulation erratique, mais plutôt comme une attaque. L'arme présumée était un couteau, selon les sources policières rapportées dans le "Solinger Tageblatt". Une alerte générale a été lancée. Des hélicoptères patrouillent dans le ciel.

Les forces de l'ordre sont présentes sur les lieux, armées et en train de sécuriser la zone. De nombreuses ambulances sont en service. Les rues sont bloquées dans toute la ville. Des écrans ont été dressés. Le lieu du crime est le Fronhof - une place animée au centre-ville de Solingen, avec une scène pour des concerts en direct.

Selon le "Solinger Tageblatt", les autorités ont demandé aux habitants de Solingen de quitter le centre-ville. Le festival a été temporairement arrêté. Des sirènes retentissent dans tout le centre-ville. Selon les témoins rapportés dans le journal, le suspect présumé s'est enfui vers la rue principale.

"Les gens sont sous le choc"

Philipp Müller, l'un des organisateurs, a reportedly informé la foule sur scène que les services d'urgence travaillent pour sauver neuf vies. Des milliers de visiteurs ont reportedly obéi à l'ordre d'évacuer la place calmement et sans panique. "Les gens sont bouleversés mais quittent la place dans l'ordre", a informé Müller au journal.

Un journaliste du "Solinger Tageblatt" a décrit la scène : "L'atmosphère est tendue". En quelques minutes, l'ambiance joyeuse s'est transformée en choc, et il a rencontré des visiteurs avec des larmes aux yeux.

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a exprimé son choc et sa tristesse suite à l'attaque sur le festival de la ville ayant entraîné des morts et des blessés. "Ce soir, nos cœurs sont lourds de choc, de douleur et de profonde tristesse, à Solingen", a écrit le politique du SPD sur la page Facebook de la ville.

Et : "Nous voulions tous célébrer l'anniversaire de notre ville ensemble, et maintenant nous devons déplorer des morts et des blessés. Mon cœur se brise lorsque je pense à ceux que nous avons perdus. Je prie pour tous ceux qui se battent encore pour leur vie." Il a exprimé sa gratitude envers tous les services d'urgence et de sécurité pour leur dévouement.

En célébration du 650ème anniversaire de Solingen, un "Festival de la diversité" a commencé vendredi et était prévu pour continuer jusqu'à dimanche. L'invitation indique : "Solingen Mitte deviendra la rue de fête de la ville : de Neumarkt à Fronhof à Mühlenplatz, il y aura des célébrations". Les visiteurs peuvent s'attendre à un programme rempli de musique, de cabaret, d'acrobaties, d'art, d'artisanat, de divertissements pour enfants et de nombreuses autres attractions dans les rues.

