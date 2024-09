Trois juges de la cour d'appel de Trump évalueront une situation qui pourrait réduire le vote par correspondance.

Le Comité national républicain et d'autres critiques accusent le Mississippi de violer les statuts fédéraux en acceptant les bulletins de vote par courrier qui arrivent dans les cinq jours suivant le jour de l'élection, à condition qu'ils portent un timbre postal valide. Cette pratique reflète les lois d'environ 20 autres États et juridictions, notamment ceux qui pourraient déterminer la partie contrôlante à la Maison Blanche et au Congrès.

Les États autorisant l'arrivée tardive des bulletins comprennent le Nevada, l'Ohio et la Virginie, ainsi que le Maryland, lieu d'une course sénatoriale contestée. La Californie et New York, États qui pourraient avoir un impact significatif sur la majorité à la Chambre, permettent également la réception des bulletins après l'élection.

Malgré divers tribunaux, y compris le juge chargé du dossier du Mississippi, qui ont confirmé la discrétion des États pour compter les bulletins de vote par courrier envoyés le jour de l'élection et arrivés ultérieurement dans un délai spécifié, le litige du Mississippi est examiné par un panel de juges conservateurs de la 5e cour d'appel des États-Unis. S'il est porté devant la Cour suprême, il pourrait influencer la manière dont des défis similaires sont traités dans d'autres États avant les élections de novembre.

Le Mississippi n'est pas le seul État à faire face à une telle litige. Le RNC a stratégiquement choisi ce dossier pour en tirer parti dans un forum d'audience favorable, qu'il croit susceptible de soutenir ses arguments pour renforcer des défis similaires ailleurs.

"C'est une stratégie astucieuse", a déclaré Derek Muller, professeur de droit à l'Université Notre-Dame, spécialisé en droit électoral. "Vous cherchez les circuits qui sont le plus susceptibles de soutenir vos allégations".

La Cour suprême conseille généralement de s'abstenir de modifier les règles de vote peu de temps avant une élection, un obstacle que le parti républicain doit surmonter s'il parvient à convaincre les tribunaux de la validité de ses arguments. Le "principe de Purcell" a cependant été appliqué de manière incohérente par les juges. Si un précédent de la 5e circonscription s'oppose à la politique du Mississippi, il pourrait servir d'argument pour les défis républicains dans d'autres États après l'élection.

En 2020, le juge Samuel Alito a ordonné à la Pennsylvanie de mettre de côté les bulletins arrivés tardivement en raison de possibles litiges sur leur validité (bien que les bulletins aient été contestés sur des motifs juridiques différents de ceux de l'action en justice actuelle).

Avant d'atteindre la Cour suprême, l'affaire du Mississippi sera examinée par trois juges conservateurs du panel de la 5e circonscription : le juge James Ho, Kyle Duncan et Andrew Oldham.

L'antipathie de Donald Trump envers le vote par courrier est demeurée inchangée depuis les élections de 2020, alors qu'il prône régulièrement le "vote en un jour" et les "bulletins papier" tout en encourageant les électeurs à voter par courrier à l'avance.

Litige sur la législation fédérale

Les républicains affirment que la loi sur les bulletins de vote par courrier du Mississippi viole une loi fédérale du XIXe siècle qui fixe le jour de l'élection au mardi suivant le premier lundi de novembre. Ils soutiennent que la loi impose que "les bulletins doivent être remis aux autorités électorales à la date fixée par le Congrès".

D'un autre côté, les opposants, notamment le département de la Justice et le Comité national démocrate, affirment que le RNC interprète la loi de manière à exiger la réception des bulletins dans un délai qui n'est pas prévu. Ils font valoir que, bien que près de la moitié des États aient adopté des politiques de délai post-élection, le Congrès n'a toujours pas adopté de législation contre cette pratique.

De plus, ils soulignent qu'une loi adoptée par le Congrès en 1986 concernant les bulletins de vote à l'étranger et militaires a indirectement accepté certaines pratiques des États consistant à compter les bulletins de vote par courrier reçus après le jour de l'élection, à condition qu'ils aient été envoyés le jour de l'élection.

"Pour disqualifier les votes des gens sans qu'ils en soient responsables, en raison de retards du service postal ou d'une tempête, entre autres facteurs qui interfèrent avec la livraison à temps du courrier, cela se produit autant dans les États rouges que dans les États bleus", a déclaré Brian Schwalb, procureur général de Washington, D.C., démocrate qui soutient la loi du Mississippi.

Une zone de désaccord juridique est de savoir si les délais de réception post-élection sont une pratique traditionnelle ou un phénomène relativement nouveau. Un point que le panel de la 5e circonscription pourrait examiner le mardi prochain est de savoir comment le Congrès a compris le sens du jour de l'élection lorsqu'il a approuvé la loi de 1845 au cœur du litige.

"Ce problème est devenu pervasive ces 20 dernières années", a déclaré Russell Nobile, avocat principal de Judicial Watch, représentant les défendeurs de l'échéance du Mississippi et poursuivant une action séparée contre la politique de l'Illinois d'accepter les bulletins arrivés tardivement. "Il soulève des questions sur les résultats des élections pour de nombreuses personnes raisonnables lorsque les bulletins commencent à arriver longtemps après l'élection, ce qui est une pratique nouvelle".

Mettre fin à l'acceptation des bulletins arrivés tardivement au Mississippi aurait peu de conséquences en raison de l'obligation de l'État de fournir une raison pour voter par courrier, plus de 80 % des électeurs ayant voté en personne lors de l'élection générale de 2020. Cependant, dans d'autres États qui dépendent fortement du vote par courrier, comme l'État de Washington, qui a entièrement organisé ses élections de mi-mandat de 2022 par courrier, mettre fin à cette pratique pourrait avoir un impact considérable sur un grand nombre de votes.

"Il y a des gens qui sont habitués à renvoyer leurs bulletins de vote par courrier proche du jour de l'élection ou le jour de l'élection, en sachant que l'État acceptera ces bulletins tardifs. Une décision d'interrompre cette pratique les déstabiliserait", a déclaré Michael McDonald, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.

Le Comité national républicain a refusé de commenter cette question, mais a déclaré précédemment à l'AP que la situation pourrait avoir des conséquences importantes pour les élections à venir, non seulement au Mississippi, mais dans tout le pays.

Si la 5e circonscription soutient l'argument des républicains selon lequel la loi fédérale interdit aux États d'accepter les bulletins post-élection, cette décision sera certainement utilisée dans tout procès contestant des politiques équivalentes dans d'autres États. Cette décision obligerait les tribunaux des États relevant de la juridiction de la 5e circonscription, notamment le Texas, qui accepte les bulletins jusqu'à 5 heures le jour suivant l'élection s'ils ont été timbrés le jour de l'élection. Cependant, les tribunaux en dehors de cette région pourraient choisir d'ignorer la raison

Les enjeux augmentent considérablement si l'affaire est portée devant la Cour suprême dans le cadre d'un appel d'urgence. Bien que cela soit peu probable, les juges disposeraient du temps nécessaire pour trancher le litige sur le fond, si une suspension temporaire d'une décision qui abroge les directives actuelles du Mississippi était refusée, cela pourrait significativement intensifier les poursuites judiciaires dans d'autres lieux pour bloquer les délais de réception post-électorale.

Schwalb, l'avocat général de DC, a qualifié le procès du Mississippi de "stratégie très astucieuse et malavisée de la part du RNC pour réprimer le vote en déposant des poursuites dans des tribunaux où ils pensent avoir gain de cause, et en élargissant la portée de cette stratégie à un public plus large via la 5ème circonscription ou la Cour suprême pour établir un précédent national".

