Hanau (dpa) – Trois individus comparaissent aujourd'hui (à partir de 9 h) devant le tribunal régional de Hanau, accusés de tentative de meurtre et de coups et blessures. Le parquet soutient que ces trois individus, âgés de 22 à 31 ans, ont ciblé un homme de 47 ans dans son appartement de Hanau.

Les hommes sont soupçonnés d'être arrivés chez la victime armés d'une matraque télescopique et d'un pistolet, avant de frapper à la porte du troisième étage. En apercevant le trio à travers une fente, l'homme de 47 ans a entendu des menaces de mort et a refermé la porte immédiatement. Selon le parquet, le trio a ensuite tenté d'entrer de force, le principal prévenu de 31 ans ayant якобы tiré dix coups de feu à bout portant sur la serrure, la porte et la victime derrière.

Mobile présumé : vengeance

Un projectile est censé avoir traversé la porte et s'être ensuite logé dans le sol de la cuisine. Heureusement, l'homme de 47 ans est sorti indemne. Le parquet suspecte la vengeance comme mobile, avec des disputes familiales comme cause sous-jacente. Le jury a initialement réservé six jours d'audience jusqu'à la fin septembre.

Le mobile présumé des individus pour l'attaque contre l'homme de 47 ans était lié à des disputes familiales en cours, qui entrent dans la catégorie des autres problèmes personnels. Le procureur prévoit de présenter divers éléments de preuve, notamment des témoignages de témoins et d'autres documents pertinents, pour établir ce mobile devant le tribunal.

