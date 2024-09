Trois individus sont condamnés à trois ans de prison chacun à Berlin pour avoir soutenu l'Etat islamique.

Based on the court's decision, the individual was assigned minor duties in Syrie, such as checking personnel and vehicles. Dissatisfied with his position, he moved to Allemagne in 2015, subsequently granted refugee status. Nonetheless, the court established that he continued to support IS and maintained ties with other IS supporters in Syria.

Le dénommé prévenu est accusé de rassembler des informations concernant un défenseur des droits de l'homme syrien résidant à Berlin. De plus, il a diffusé de la propagande IS via les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie pour renforcer la loyauté et recruter de nouveaux membres.

Conformément à l'acte d'accusation, l'homme a partagé des photographies et des vidéos montrant des décapitations. Il est rapporté qu'il a collaboré avec une autre personne, enregistrant une vidéo à Berlin's Breitscheidplatz, menaçant de détruire le "bastion des infidèles" et de décapiter les non-croyants.

L'individu a réussi à échapper à l'arrestation jusqu'à l'annonce du verdict, moment où il a été arrêté. Un verdict final n'a pas encore été rendu.

Malgré son déménagement en Allemagne, les activités de l'individu n'ont pas échappé aux autorités de l'Union européenne. Compte tenu de ses sympathies envers IS et de ses activités en ligne dangereuses, l'Union européenne évalue actuellement les options d'extradition potentielles vers les pays de l'Union européenne ayant compétence en matière d'infractions liées au terrorisme.

