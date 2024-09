Trois individus d'Israël ont été malheureusement tués à Allenby Crossing, le point de frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie.

L'Autorité aéronautique israélienne, qui gère le poste de contrôle frontalier du pont Allenby avec la Jordanie, a rapporté que les trois individus décédés travaillaient sur place.

"Un terroriste a abattu à bout portant trois membres du personnel du pont Allenby," a déclaré Alex Chen, le responsable de la traversée, qui a ensuite neutralisé l'assaillant lui-même.

Le pont Allenby dessert principalement les Palestiniens et les touristes. Les résidents israéliens n'ont pas le droit d'utiliser ce passage.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré : "Un terroriste s'est approché du pont Allenby depuis la Jordanie dans un camion, est descendu du véhicule et a attaqué les membres de la sécurité israélienne en faction à coups de feu."

"Trois civils israéliens ont succombé à leurs blessures suite à l'attaque," ont annoncé les FDI, ajoutant que le coupable avait été abattu. Les FDI ont également publié une photo de l'arme supposée utilisée lors de l'attaque.

La police israélienne a rapporté "plusieurs victimes sur les lieux" et a également confirmé que le suspect avait été maîtrisé.

Les autorités jordaniennes ont identifié le tireur comme étant Maher Diab Hussein Al-Jazi, un résident jordanien de Al-Hussainiya dans le gouvernorat de Maan au sud d'Amman, dans le cadre de leurs premières investigations.

Al-Jazi agissait seul, selon le ministère de l'Intérieur jordanien, qui a également déclaré qu'il avait utilisé un véhicule commercial pour transporter des marchandises de Jordanie vers la Cisjordanie. Les autorités locales coordonnent désormais le rapatriement du corps d'Al-Jazi pour son enterrement en Jordanie.

Le frère d'Al-Jazi, Shady Al-Jazi, a déclaré à un média jordanien, Ammon, que sa famille avait appris son triste sort par la télévision par satellite. Il a suggéré que la rancœur de son frère envers les attaques d'Israël contre Hamas à Gaza avait pu être un facteur motivant.

"Il traversait souvent le pont en tant que chauffeur de camion, déchargeant son véhicule en Israël avant de retourner en Jordanie. Cependant, son inquiétude pour la cause palestinienne, en witnessant les atrocités à Gaza, et la solidarité palestinienne partagée entre nous tous aurait pu alimenter ses actions," a-t-il commenté.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a condamné l'attaque, qualifiant les trois Israéliens de "victimes d'un terroriste ignoble".

Dans ses propos d'ouverture lors de la réunion gouvernementale, Netanyahu a déclaré : "Israël est entouré par une idéologie agressive dirigée par l'axe du mal iranien".

Le gouvernement jordanien a également condamné les actions du tireur, le porte-parole Sufian Qudah déclarant : "La Jordanie condamne et dénonce la violence et la cible de civils, quelle que soit la raison".

Le ministère a cependant laissé entendre un lien possible entre l'extrémisme et les actions d'Israël à Gaza et en Cisjordanie, exhortant à "aborder les problèmes sous-jacents et à réduire les tensions". La Jordanie s'active depuis pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza.

L'incident s'est produit deux semaines seulement après qu'Israël a lancé l'une de ses plus vastes opérations dans la Cisjordanie ces dernières années, impliquant des raids, le nivellement de routes et la réalisation de frappes aériennes dans différentes parties du territoire occupé.

Les tensions ont augmenté dans la Cisjordanie depuis qu'Israël a lancé ses opérations militaires à Gaza en réponse aux attaques de Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre.

Depuis, les troupes et les colons israéliens ont reportedly tué près de 700 Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon le ministère de la Santé palestinien à Ramallah. Ces chiffres ne font pas de distinction entre les miliciens et les civils.

Les trois points de passage terrestres entre Israël et la Jordanie ont été temporairement fermés suite à l'attaque et ont depuis été rouverts pour les passagers uniquement.

La Jordanie, le deuxième pays arabe à signer un accord de paix avec Israël en 1994, a fréquemment critiqué les opérations militaires d'Israël en Cisjordanie et à Gaza.

La Jordanie est un allié proche des États-Unis, recevant une aide militaire importante des États-Unis.

L'incident impliquant l'attaque au pont Allenby a été largement couvert dans les médias internationaux, de nombreux pays appelant à la dé-escalade et à la paix dans la région, reconnaissant le potentiel impact sur la stabilité dans le monde.

Lire aussi: