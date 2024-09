- Trois individus arrêtés dans le voisinage pour avoir prétendument commis un cambriolage.

Suite à un cambriolage à Ostfildern, un quartier d'Esslingen, trois individus sont actuellement en détention. Deux hommes, âgés de 20 et 21 ans, sont suspectés d'avoir forcé l'entrée de l'appartement d'un homme de 28 ans, en brandissant des armes à feu factices, en l'attaquant et en exigeant de l'argent. La victime a remis une somme importante d'argent et le duo est parti, selon les autorités. La victime a été admise à l'hôpital pour des blessures légères.

Un homme de 19 ans est soupçonné d'avoir été présent chez le homme de 28 ans le soir du cambriolage et d'avoir laissé entrer ses présumés complices. L'incident s'est produit vers la fin juillet. Le jeune homme de 19 ans a été arrêté peu après. Les hommes de 20 et 21 ans sont en détention depuis la semaine dernière. Les autorités enquêtent actuellement sur eux pour des accusations de vol à main armée et de coups et blessures.

Les hommes de 20 et 21 ans font l'objet d'une enquête par le Parquet pour leur présumé implication dans un vol à main armée et des coups et blessures. La victime a également signalé l'incident au Parquet pour faire en sorte que justice soit rendue.

