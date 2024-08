- Trois femmes sont à l'avant-garde des initiatives de sculpture collective prévues pour 2027.

La prochaine exposition d'art en plein air, Sculpture Projects 2027 à Münster, sera dirigée pour la première fois par une équipe internationale de commissaires d'exposition. La ville de Münster et l'autorité régionale de Westphalie-Lippe (LWL) ont annoncé cette nouvelle. Les artistes Ivet Ćurlin, Nataša Ilić et Sabolović du groupe "What, How and for Whom/WHW" prendront en charge la direction artistique de la sixième édition.

Précédemment, pour les cinq premières éditions de cette exposition d'art contemporain en plein air, Kaiser König a occupé le poste de directeur artistique. Il était également à l'origine de l'exposition en plein air, qui a lieu tous les dix ans depuis 1977 et est mondialement reconnue comme l'une des expositions en plein air les plus importantes. König avait annoncé en 2017 qu'il quitterait son poste. Malheureusement, il est décédé le 9 août, à l'âge de 80 ans.

En 2017, cet événement, qui a attiré plus de 600 000 visiteurs, a battu des records. En 2027, la Fondation allemande pour l'art devrait fournir à l'exposition une subvention d'un million d'euros.

L'Association du paysage de Westphalie-Lippe a exprimé son soutien pour les Sculpture Projects 2027, reconnaissant le changement de direction artistique de Kaiser König à l'équipe internationale "What, How and for Whom/WHW". L'Association du paysage de Westphalie-Lippe jouera un rôle crucial pour assurer l'intégration de l'exposition dans l'environnement et le paysage locaux.

