Trois femmes scientifiques reçoivent de hautes distinctions

Le prix de recherche de l'État de Bade-Wurtemberg est décerné à Christiane Werner de l'Université de Fribourg et à Lena Maier-Hein du Centre allemand de recherche sur le cancer (DKFZ). Le prix pour la science courageuse est décerné à Kira Rehfeld du Centre de recherche en géo- et environnement de l'Université de Tübingen, comme l'a annoncé la ministre de la Science Petra Olschowski (Les Verts) à Stuttgart.

Les trois ont réalisé des découvertes majeures ayant une grande pertinence pour la recherche médicale et des applications cliniques directes, ainsi que pour améliorer la résilience des écosystèmes et pour la recherche sur le climat.

Werner est l'une des scientifiques les plus innovantes dans son domaine, selon le ministère. Elle travaille à l'Institut de sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université de Fribourg. "Ses recherches ont considérablement élargi notre compréhension de la physiologie du stress végétal, permettant de mettre en place des stratégies pour renforcer la résilience des écosystèmes face aux conditions de plus en plus extrêmes."

Maier-Hein du DKFZ de Heidelberg, département des systèmes médicaux intelligents, a non seulement fait des progrès remarquables à l'intersection de l'intelligence artificielle (IA) et de l'imagerie chirurgicale, mais a également ouvert de nouveaux domaines de recherche ayant une grande pertinence pour la recherche médicale et les applications cliniques directes. Elle travaille dans le domaine des sciences des données en imagerie chirurgicale, notamment dans le développement de nouvelles méthodes basées sur l'IA.

Rehfeld de l'Université de Tübingen relie les domaines de recherche traditionnellement séparés de la reconstruction paléoclimatique expérimentale et de la simulation numérique du climat, selon le ministère. La recherche paléoclimatique est généralement basée en sciences de la Terre, tandis que la modélisation du climat est principalement poursuivie par des physiciens et des météorologues. "Elle prend des approches créatives pour développer des solutions scientifiquement fondées pour la protection du climat."

Le prix de recherche de l'État est doté de 100 000 euros chacun. Le prix pour la science courageuse est doté de 30 000 euros. Les prix seront remis le 22 octobre à Stuttgart.

