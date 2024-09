- Trois décennies de soulèvement paisible commémorées à l'assemblée du Landtag

L'Assemblée législative de Saxe-Anhalt célèbre le 35ème anniversaire de la Révolution pacifique. Mardi à 17h, il est prévu que la Présidente du Bundestag, Bärbel Bas, assiste à une cérémonie commémorative. Elle prononcera le discours principal. L'objectif de l'événement est de rendre hommage à l'impact historique des protestations contre la dictature de la SED, aux migrations de réfugiés via l'ambassade de Prague, à la chute du mur de Berlin et à la fin de la division de l'Allemagne, comme annoncé précédemment par l'Assemblée législative de Saxe-Anhalt. Des invitations ont été envoyées à des personnalités politiques, économiques et sociales, ainsi qu'aux individus actifs et pacifiques qui ont joué un rôle dans la transformation pendant l'été et l'automne 1989.

La Révolution pacifique, qui a eu un impact significatif sur l'histoire allemande, s'est principalement déroulée en Allemagne de l'Est. Notamment, de nombreuses personnalités allemandes, dont la Présidente du Bundestag, Bärbel Bas, sont attendues à la commémoration en Saxe-Anhalt.

