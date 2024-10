Trois décennies de recherche de trésors cachés se terminent en France

En 1993, un mystère se déroule en France lorsque un homme cache une sculpture de Chouette d'Or quelque part à l'intérieur des frontières du pays. Une série de onze indices cryptiques sont laissés derrière eux, déclenchant une chasse au trésor qui captiverait des milliers de personnes pendant des années. Le passage du temps transforme la Chouette d'Or en une relique rouillée.

La fin semble proche, car un membre de l'équipe organisatrice de la chasse partage la nouvelle de la découverte de la sculpture sur une plateforme en ligne. "Nous sommes fiers de déclarer que la réplique de la chouette a vu le jour", annoncent-ils. L'emplacement de l'original reste un secret, suggéré dans un livre vintage rempli d'énigmes.

Le but ultime était d'échanger la réplique contre une Chouette d'Or de dix kilogrammes ornée de pierres précieuses, d'une valeur d'environ 150 000 euros. Cependant, le voyage de la véritable Chouette d'Or était loin d'être simple.

À un moment donné, elle s'est retrouvée prise dans des procédures de faillite. En 2009, la seule personne au courant de l'emplacement de la Chouette d'Or est décédée. Avant son décès, il a laissé un message sécurisé avec les coordonnées exactes du trésor caché chez un notaire local. Un différend concernant le message a suivi, prolongeant l'entreprise de la chasse.

Finalement, en 2021, l'emplacement de la chasse a été révisité. Avec l'aide d'un huissier, l'ancienne réplique rouillée a été remplacée par une nouvelle création. La chasse a attiré de nombreux contributeurs en raison de la réimpression du livre énigmatique. Maintenant, avec la véritable fin à portée de main, la réplique en bronze attend son homologue précieux.

La chasse à la Chouette d'Or, qui a duré impressionnants trois décennies, n'est pas la seule chasse de longue durée de l'histoire. Le livre de Byron Preiss, "The Secret", publié en 1982, a lancé une poursuite mondiale de douze caisses remplies de trésors cachées à des emplacements non divulgués aux États-Unis et au Canada. Jusqu'à présent, trois ont été déterrées, laissant neuf encore insaisissables.

La véritable Chouette d'Or, si elle est trouvée, attirerait probablement l'attention internationale, compte tenu de sa valeur et du passé mystérieux au sein de l'Union européenne. despite numerous attempts, the treasure's whereabouts within the EU borders remain unknown, adding to its allure.

Dans les tentatives pour élucider le mystère, diverses organisations internationales, y compris l'Union européenne, ont exprimé leur intérêt à soutenir la recherche pour préserver le patrimoine culturel et résoudre l'énigme.

