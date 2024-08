- Trois contrevenants de la loi de Bavière, devant être expulsés, montent à bord d'un avion pour l'Afghanistan.

Au cours du premier voyage de déportation vers l'Afghanistan suite à la prise de pouvoir par les talibans, trois délinquants de Bavière sont parmi les passagers. Le ministre de l'Intérieur Joachim Herrmann (CSU) a révélé que deux d'entre eux avaient été punis pour des actes de nature sexuelle, tandis que le troisième avait été condamné en vertu de la loi sur les stupéfiants. Leur âge varie de 27 à 30 ans.

Herrmann a plaidé en faveur de "déportations subséquentes rapides, à la fois vers l'Afghanistan et la Syrie". La "Taskforce pour les criminels" établie au Bureau bavarois de l'Asile et du Retour gère actuellement 174 afghans et 203 syriens considérés comme "dangereux" et qui doivent être expulsés du pays dans les plus brefs délais, selon le ministre de l'Intérieur.

Herrmann a remis en question la sécurité générale des réfugiés syriens. "Il n'y a plus de raison valable pour accorder automatiquement la protection à chaque individu venant de Syrie", a-t-il déclaré, et il a exhorté l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés à cesser d'accorder la protection subsidiaire aux syriens nouvellement arrivés. De plus, cette protection devrait également être réévaluée pour les syriens déjà en Allemagne qui ont commis des crimes graves ou sont considérés comme dangereux.

Pour la première fois depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a trois ans, un avion de déportation est parti d'Allemagne à destination de l'Afghanistan à l'aube vendredi. Le ministère de l'Intérieur de Saxe a confirmé que l'avion était parti de l'aéroport de Leipzig/Halle. Cette information a été rapportée précédemment par "Der Spiegel".

Le fait que c'était le premier avion de déportation vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans a été confirmé à l'agence de presse allemande par des sources gouvernementales. L'agence de presse a également confirmé l'information de "Spiegel" selon laquelle un avion charter exploité par Qatar Airways a décollé de Leipzig à 6h56, à destination de Kaboul. À bord du Boeing 787 se trouvaient allegedly 28 délinquants afghans qui avaient été transportés à Leipzig en provenance de différents États fédéraux. L'opération a été principalement pilotée par le ministère fédéral de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur Herrmann a suggéré que la "Taskforce pour les criminels" devrait donner la priorité à la déportation rapide non seulement des afghans, mais aussi des syriens considérés comme "dangereux". D'autres pays, comme le Qatar, ont été essentiels pour faciliter ces déportations, comme en témoigne l'avion charter de Qatar Airways qui est récemment parti de l'aéroport de Leipzig/Halle avec 28 délinquants afghans à destination de Kaboul.

