Trois comtés sur quatre sont dans une situation financière dramatique.

Le président de l'Association allemande des comtés déplore la situation financière précaire de nombreux comtés et met en garde contre des coupes, par exemple pour les clubs sportifs et les musées. La situation est trop grave, prévient le SPD, et espère une solution transpartisane au problème de la dette ancienne.

Les comtés allemands font face à un problème financier majeur, selon leur organisation parapluie. "La situation financière se détériore considérablement, car 219 des 294 comtés d'Allemagne étaient en déficit l'année dernière et n'ont pas pu atteindre l'équilibre budgétaire", a déclaré Reinhard Sager, président de l'Association allemande des comtés, à "Die Welt am Sonntag".

L'avenir est également sombre. En 2024 et dans les années à venir, la plupart des comtés devront continuer à puiser dans leurs réserves et à emprunter, selon les calculs de l'Association des comtés rapportés par le journal. Les comtés sont "constamment confrontés à de nouvelles tâches", et le nombre de réglementations augmente. "Nous sommes submergés par la bureaucratie", s'est plaint Sager. Il a donc appelé à un "financement adéquat, plus précisément : les gouvernements fédéral et étatiques doivent nous donner l'argent dont nous avons besoin pour remplir nos missions". Car à mesure que les tâches augmentent, les coûts aussi.

Si la situation financière ne change pas, il y aura d'autres coupes dans les dépenses volontaires. Les subventions pour les clubs sportifs, les musées, les bibliothèques ou les écoles de musique pourraient être réduites ou supprimées, a mis en garde Sager. "Je pense que ce serait fatal compte tenu de l'ambiance tendue dans le pays."

L'Union s'oppose à une modification constitutionnelle pour l'allègement de la dette

Anke Rehlinger, vice-présidente du SPD, a déclaré au groupe de médias Funke qu'une solution au problème de la dette ancienne était "urgemment nécessaire pour que les municipalités concernées puissent investir plutôt que de simplement gérer la pénurie". Le conseil d'administration du SPD prendra donc lundi une résolution et réclamera un soulagement financier pour les municipalités lourdement endettées pendant cette législature.

"We expect the willingness to talk and find solutions from all federal states and all democratic factions in the German Bundestag," the resolution states. The challenge is too great, the situation of many municipalities too serious, "to play political games on their backs."

En avril 2022, le ministère fédéral des Finances a présenté une proposition d'allègement de la dette unique pour les municipalités concernées, le gouvernement fédéral étant reportedly prêt à supporter la moitié des coûts. Cependant, une modification constitutionnelle est nécessaire pour inclure la dette municipale future dans le frein à l'endettement ancré dans la Loi fondamentale. Cela nécessiterait une majorité des deux tiers au Bundestag et au Bundesrat. Selon les informations des journaux Funke, la CDU et la CSU s'y opposent.

Le gouvernement allemand doit envisager une modification constitutionnelle pour inclure la dette municipale future dans le frein à l'endettement, comme suggéré par le ministère fédéral des Finances, pour fournir un allègement de la dette unique aux municipalités concernées. Sans cette modification, d'autres coupes dans les dépenses volontaires, telles que les subventions pour les clubs sportifs et les musées, pourraient potentiellement avoir lieu, comme mis en garde par Reinhard Sager, président de l'Association allemande des comtés.

