- Trois coiffures qui rafraîchissent

L'été semble enfin être là. Et avec lui arrive la chaleur parfois étouffante qui nous laisse souvent désemparés devant le miroir. Quelles coiffures sont non seulement tendance et modernes mais aussi pratiques et offrent un soulagement bienvenu ? Voici trois coiffures tendance pour 2024 qui sont parfaites pour les jours chauds. Plus besoin de transpirer dans des températures supérieures à 30 degrés !

Chignon Haut (Top Knot)

Un chignon haut est un favori absolu pour l'été. Il maintient les cheveux loin du visage et du cou, offrant une sensation rafraîchissante par temps chaud. Cette coiffure est versatile et peut être stylée élégamment ou décontractée. Un chignon lâche et négligé crée un look bohème-chic détendu parfait pour les festivals d'été ou les fêtes à la plage. Pour des occasions plus formelles comme les mariages d'été ou les événements du soir, le chignon haut peut être stylisé proprement et accessoirisé avec des épingles à cheveux étincelantes ou des accessoires en perles. Le top knot dégage des vibes "That Girl", conférant à celle qui le porte une élégance naturelle et une beauté sans effort.

Couettes tressées (Boxer Braids)

Les couettes tressées, surtout les boxer braids, sont à la fois fonctionnelles et attrayantes. Elles maintiennent les cheveux en place, ce qui est particulièrement bénéfique pendant les activités sportives ou les longues journées à l'extérieur. Les boxer braids donnent à celle qui les porte un look cool et sportif qui s'accorde bien avec des tenues décontractées ou des combinaisons de streetwear stylées. La coiffure parfaite pour une journée détendue au parc, une balade à vélo ou un concert en plein air.

Queue de cheval avec nœud ou scrunchie

La queue de cheval est une classique intemporelle qui reçoit un coup de jeune cet été. Une queue de cheval haute ou mi-haute combinée à un nœud stylé ou un scrunchie tendance crée un look féminin et joueur. Cette coiffure est idéale pour la vie quotidienne et peut facilement passer de l'office à la soirée. Pour un brunch détendu avec des amis ou une journée de shopping en ville, une queue de cheval lâche avec un scrunchie coloré est parfaite. Pour un rendez-vous ou un événement du soir, combiner la queue de cheval avec un nœud mignon ajoute une touche romantique.

