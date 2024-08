- Trois candidats à la présidence du Parti de gauche en Saxe-Anhalt

Pour le poste de président d'État du Parti de gauche en Saxe-Anhalt, il y a actuellement trois candidats en lice. Selon le "Mitteldeutsche Zeitung", le vice-président sortant Alexander Sorge se présente contre le président actuel Hendrik Lange. Lors de l'élection du conseil en 2022, Sorge a critiqué la direction du Parti de gauche, affirmant qu'elle avait besoin d'une modification tactique car elle était en difficulté. Pour revigorer le parti d'État, il est crucial de reconnaître ses erreurs, avait-il déclaré à l'époque. Sorge, qui est également le porte-parole de l'association d'État pour la presse, a officiellement annoncé sa candidature.

D'ici la conférence du parti d'État prévue les 7 et 8 septembre, d'autres candidats pourraient encore se manifester. En plus de Sorge et de Lange, la co-présidente actuelle Janina Böttger cherche également à récupérer le rôle de chef de parti.

Le Parti de gauche de Saxe-Anhalt est dirigé depuis 2022 par les co-présidents Janina Böttger et Hendrik Lange. Lors des élections européennes il y a deux mois, le Parti de gauche en Saxe-Anhalt a subi un revers, perdant 9,6 % des voix et obtenant 4,8 %.

