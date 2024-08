- Trois camions et un camping-car brûlés sur A2: une personne tuée

Dans un grave accident sur l'A2 impliquant plusieurs camions et une caravane, une personne a trouvé la mort. Selon la police routière, un chauffeur de camion polonais n'a pas remarqué la fin d'un embouteillage à un chantier de construction et a heurté de plein fouet une caravane, la poussant contre les camions qui la précédaient. Les trois camions et la caravane ont ensuite pris feu.

Un occupant de la caravane est décédé sur les lieux, tandis qu'un autre a été grièvement blessé et héliporté à l'hôpital. Le chauffeur de camion a également été grièvement blessé, tandis que les conducteurs des deux autres camions ont subi des blessures légères.

L'accident s'est produit mardi matin sur l'A2 en direction de Hanovre, juste après l'aire de repos de Böde-Nord. Les deux sens ont dû être fermés pour les opérations de pompiers. La police s'attend à ce que la direction de Berlin soit rouverte plus tard dans l'après-midi une fois les feux éteints. La fermeture dans la direction de Hanovre devrait se poursuivre jusqu'au soir.

Ce n'est qu'après le nettoyage que le département de maintenance de l'autoroute pourra évaluer les dommages éventuels à la surface de la route et déterminer si des réparations sont nécessaires.

Le lieu de l'accident était situé près de Hanovre, comme l'indique la fermeture de l'A2 en direction de la ville. L'occupant blessé de la caravane a été transporté à l'hôpital de Hanovre pour y recevoir des soins.

