- Trois camions en feu sur l'autoroute A2, le conducteur gravement blessé

L'autoroute 2 est complètement fermée suite à un grave accident impliquant trois camions entre Bornstedt et Irxleben. Un porte-parole de la police routière a rapporté que les trois camions ont pris feu, avec une immense colonne de fumée noire visible au-dessus de la Magdebourg Börde. Les trois conducteurs ont réussi à s'échapper de leurs véhicules mais ont été gravement blessés et transportés à l'hôpital. Un hélicoptère de secours a également été déployé. En raison des opérations de lutte contre l'incendie, la direction vers Berlin a également été fermée. À midi, deux des camions avaient été éteints, a déclaré le porte-parole de la police. Les investigations sur les causes de l'accident et les opérations de nettoyage devraient se poursuivre jusqu'à la soirée.

L'accident sur l'autoroute 2 a entraîné des dommages importants et a causé des retards considérables pour les usagers de la route. Heureusement, les trois conducteurs ont réussi à s'échapper des camions en feu, bien qu'ils aient été gravement blessés.

