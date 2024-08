- Trois blessés dans un incendie dans un conteneur de construction au Brandebourg

Trois personnes ont été blessées dans un incendie impliquant deux conteneurs de construction à Gröden, dans le district d'Elbe-Elster. L'une a été évacuée par hélicoptère vers un hôpital de Leipzig, a déclaré un porte-parole du centre de commande régional. Une deuxième personne a également été conduite à l'hôpital, et une troisième a été examinée sur les lieux.

Des témoins ont appelé les services d'urgence dans l'après-midi après avoir vu du feu et de la fumée sortir des conteneurs. Les pompiers ont pu éteindre l'incendie rapidement. Les détails sur la cause de l'incendie et les blessures restaient initialement flous. Previously, the "Lausitzer Rundschau" had reported on the incident.

