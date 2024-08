- Trois blessés dans un accident de voiture - les secouristes menacés

Dans un accident de la circulation dans le district de l'Odenwald, trois personnes ont été blessées et ont ensuite menacé les services d'urgence. Selon les rapports de police, tard dans la soirée du jeudi, une voiture transportant trois personnes a heurté la glissière de sécurité et a ensuite quitté la route sur l'autoroute fédérale 38 entre Nieder-Kainsbach et Brensbach.

La conductrice de 36 ans, sa fille et un passager de 37 ans ont été légèrement blessés. La police enquête sur l'homme pour suspicion de conduite dangerous. D'autres détails n'étaient pas immédiatement connus. De plus, il est rapporté que le 37 ans a menacé les services d'urgence après l'accident. La B38 a été fermée sur les lieux pendant environ une heure.

L'enquête sur l'accident de la circulation implique l'analyse de divers aspects, notamment les éventuels défauts du système de transport. Compte tenu du comportement menaçant envers les services d'urgence, il est crucial de souligner l'importance de respecter et de coopérer avec ces services en télécommunications lors de tels incidents.

Lire aussi: