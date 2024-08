- Trois blessés dans un accident de camion et de voiture

Dans un accident de la circulation impliquant un camion et deux voitures à Karlsruhe, trois personnes ont été blessées, selon les premiers rapports de police. La gravité des blessures n'est pas encore connue, et il n'est pas clair qui se trouvait dans quel véhicule. La police, les pompiers et les services d'urgence sont sur les lieux. La police a complètement fermé la Südtangente en direction de la Rheinbrücke.

La police dirige la circulation en raison de la fermeture de la Südtangente. Des policiers supplémentaires ont été déployés pour gérer la circulation.

