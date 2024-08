- Trois blessés dans un accident dans le Saarland

Un Incident en Sarre a laissé trois personnes blessées, deux gravement. Selon la police, l'incident s'est produit l'après-midi sur la route d'état 127 entre Fischbach et Quierschied. Les premières enquêtes suggèrent qu'un homme de 24 ans a perdu le contrôle de son véhicule dans un léger virage à gauche, quittant sa voie et traversant la voie opposée pour finalement se retrouver dans la glissière de sécurité. Il a ensuite tenté de redresser son véhicule sur la voie opposée, où il a heurté une voiture arrivant en sens inverse conduite par une femme de 37 ans. Son fils de 17 ans se trouvait également dans la voiture.

Le choc a été si violent que le bloc-moteur du véhicule du jeune homme de 24 ans a été arraché. L'autre voiture a également subi des dommages importants. Le jeune homme de 24 ans et le jeune homme de 17 ans ont été transportés à l'hôpital avec des blessures graves mais non mortelles. La conductrice de 37 ans du deuxième véhicule a subi des blessures légères et n'a pas nécessité de soins médicaux. La route a dû être fermée pendant environ trois heures pour le nettoyage. Les enquêtes sur les causes de l'incident se poursuivent, et le jeune homme de 24 ans pourrait être inculpé de conduite dangerous.

L'incident sur la route d'état 127 a entraîné la implication de plusieurs véhicules dans des accidents. Malgré les dommages importants aux véhicules et les blessures subies, heureusement, il n'y a eu aucun décès.

