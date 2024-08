- Trois arrestations alors qu'ils servaient dans un camp pro-palestinien

Pendant une opération policière sur les lieux d'un camp de protestation pro-palestinien près de la gare Dammtorbahnhof à Hambourg, une policière a été légèrement blessée. Elle a reçu un coup au visage, selon un porte-parole de la police. Trois individus, soutiens ou participants du camp, ont été placés en détention. Les chefs d'accusation exacts contre eux étaient initialement incertains. Plus tôt, le "Hamburger Abendblatt" et le "Hamburger Morgenpost" avaient rapporté cet événement.

Selon le porte-parole, des passants avaient appelé la police en raison d'une altercation présumée dans le camp. Cependant, à l'arrivée des officiers, les personnes présentes n'ont pas confirmé l'altercation. Apparemment en raison de la présence policière, il y a eu un "mouvement de solidarité" de la part d'autres participants du camp. D'autres détails n'étaient pas immédiatement disponibles. L'opération a commencé à 20h11 et s'est terminée aux alentours de 21h00, a déclaré le porte-parole.

Le camp de protestation est autorisé jusqu'à la fin août. La veillée est sous le slogan "Laissez Rafah tranquille" et réclame le désarmement d'Israël. Des banderoles accusent Israël d'expulsion, d'occupation et d'apartheid, et appellent à la résistance. Israël nie ces allégations. Le camp existe depuis mai.

