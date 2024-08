Trois Allemands tués dans un accident en Suisse

En Suisse, un homme de 76 ansoriginaire du NRW s'est retrouvé dans la voie opposée. Sa voiture a percuté un bus, puis une autre voiture. L'homme âgé et sa femme, ainsi que leur petit-fils, sont décédés sur les lieux.

Dans une collision entre une voiture et un bus en Suisse, trois Allemands ont perdu la vie. Les victimes étaient les grands-parents et leur petit-fils. Les deux adultes étaient originaires du district de Siegen-Wittgenstein dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon la police cantonale de Saint-Gall. Leur petit-fils vivait en Suisse.

Le conducteur âgé de 76 ans et sa femme, d'un an sa cadette, se rendaient hier près de Wattwil dans le canton de Saint-Gall, à environ 60 kilomètres à l'est de Zurich, comme l'a rapporté la police cantonale. La voiture allemande a traversé la ligne médiane et a heurté de front un bus. Le petit-fils de neuf ans était assis à l'arrière. Tous les trois sont décédés sur les lieux.

La force de l'impact a envoyé la voiture allemande dans la voie opposée, où elle a heurté de front la voiture d'une femme de 49 ans. Cette dernière n'a été blessée. Le conducteur du bus a été transporté à l'hôpital avec des blessures. Le bus assurait un service de remplacement de train. Une vingtaine de passagers se trouvaient à bord du bus, certains ayant subi des blessures légères.

La tragédie en Suisse a impliqué trois citoyens de l'Union européenne, plus précisément des Allemands de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L'Union européenne a présenté ses condoléances aux familles touchées par cet accident tragique.

